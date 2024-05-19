「擅闖」南海領海 中國海警可逕自拘留60天

中國海警船隊17日在黃岩島周邊海域實施隊形演練。（歐新社）

2024/05/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕南海緊張情勢未歇，中國海警局十五日公布「海警機構行政執法程序規定」（下稱「程序規定」）；內容明定，自六月十五日生效起，中國海警可依判斷拘留涉嫌違反進出中國領海規範的外國人最多六十天。「菲律賓星報」指出，這意味著中國海警無需經過審理，便能拘留「擅闖」南海爭議海域的外國人。

中國擴權 可拘留審查60日

根據規章第二百五十七條，中國海警在發現涉嫌違反出、入境管理的外國人並盤問後，若符合「有非法出境入境嫌疑」、「有協助他人非法出境入境嫌疑」、「有非法居留、非法就業嫌疑」、「有危害國家安全和利益，破壞社會公共秩序或從事其他違法犯罪活動嫌疑」四項要件之一，經海警機構負責人批准便可拘留審查，以卅日為限，經上級機構批准可延長至六十日。

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中國海警局聲明表示，「程序規定」是為深入落實「海警法」，規範海警機構行政執法程序所制定。程序規定發布同日，菲國聲索南海主權的民間團體「這是我們的」（Atin Ito）聯盟集結逾百船隻，前往目前處於中國控制下的黃岩島，對菲國漁民分發燃料和食物。

對此，菲國眾議院少數黨副領袖卡斯楚批評，中國海警被賦予的新權力不具合法性，應受高度譴責，「中國才是擅闖菲國水域和專屬經濟區的一方」，呼籲國際、尤其是東協，譴責中國行徑。

菲國總統小馬可仕十七日在軍事學院畢業典禮致詞時，指菲國目睹「對國際普遍原則毫不掩飾的漠視」，要求畢業生「保持對抗威脅的強大防衛及維繫民主的穩定」。通篇未點名中國，但他強調「強力捍衛屬於我們的一切領土」。

菲律賓民間團體「這是我們的」十六日向黃岩島附近海域漁民發送燃料和食物期間，遭到中國海警船監控。（法新社）

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