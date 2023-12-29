烏俄至少要打五年 普廷打亂習算盤

俄羅斯總統普廷（圖右）今年三月曾告訴中國國家主席習近平（圖左），將與烏克蘭戰爭至少五年。（美聯社檔案照）

2023/12/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕自烏俄戰爭爆發後，俄國總統普廷和中國國家主席習近平的互動備受國際社會關注。「日經亞洲」廿八日引述消息人士說法稱，今年三月普廷告訴來訪的習近平，俄羅斯將在烏克蘭戰鬥至少五年。文中指出，這對中俄關係、中國與歐美關係的布局，甚至習近平統一台灣的計畫都有重大影響。

意在提醒習 持續親俄

這篇由日經前中國分社社長中澤克二執筆的專文說，普廷此舉是在提醒習近平，不要改變親俄立場，一方面反映當時戰局對俄方較為不利，一方面則是普廷有意確保北京支持立場、習所稱兩國「友誼無上限」的態度不變。

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中澤克二認為，中國無法完全相信普廷「打五年」言論，不論戰爭結局，中國需思考保護自身利益。在普廷說出這番話後，中國便重新調整戰略，包括五月派出和平特使李輝訪問基輔、前外長秦剛消失等，顯示習近平的親俄立場發生「微妙轉變」，也與習多次提到的「當今世界正在發生百年未有之大變局」相呼應。

文中指出，中國重新審視其戰略，部分是基於普廷「打五年」說法。如果烏俄戰爭拖得越久，將嚴重影響習近平做為中國國家主席和中共總書記第三個任期的計畫與野心，其統一台灣的盤算也可能受到影響。

而由於普廷對烏發動全面侵略，而不僅僅是佔領烏國東部，使中國產生遭到誤導的感受，因此派出和平特使，便是北京避免與莫斯科過從甚密、進而遭到國際社會排擠的對策。

文中提到，普廷為了拉攏盟友，於是派遣副外長魯登科六月訪中，向習告發秦剛和火箭軍高階將領遭西方滲透一事。鄰近的日本，也因為俄方侵略行為而修正其防衛策略，並且在近期大幅放寬對外輸出武器的限制。

綜上所述，中澤克二強調，俄中兩國領導人在三月的對話，無疑對於烏俄戰爭走勢，以及印太地區局勢，都造成了相當的影響，並恐有深遠後果。

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