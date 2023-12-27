伊朗侵門踏戶 印度艦機護航商船

印度海軍宣布，將在阿拉伯海部署3艘飛彈驅逐艦和P-8I海上巡邏機，以維持對伊朗和葉門叛軍「青年運動」攻擊商船的嚇阻力。圖為印度部署的加爾各答級驅逐艦「柯枝號」。（取自維基百科）

2023/12/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕一艘有以色列背景的商船廿三日傳出在印度外海遭無人機襲擊，印度海軍廿五日宣布，將在阿拉伯海部署三艘飛彈驅逐艦和P-8I「海神式」長程海上巡邏機，以維持嚇阻力。阿拉伯海位處阿拉伯半島和印度半島之間，屬於印度洋的一部分。

美指控襲擊商船 伊朗否認

懸掛賴比瑞亞旗幟、日本擁有並由荷蘭經營的商船「冥王星號」（Chem Pluto），在距離印度海岸三七○公里處的印度洋遇襲，美國指控是伊朗無人機所為，但伊朗外交部駁斥此說毫無根據。這是巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」十月初攻擊以色列後，華府首度公開指控伊朗直接襲擊船隻。

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印度海軍聲明，將調查「冥王星號」遇襲事件，初步報告顯示該船遭到無人機襲擊。基於阿拉伯海最近發生的攻擊事件，印度海軍已部署P15B型匿蹤飛彈驅逐艦「莫爾穆高號」，及加爾各答級驅逐艦「柯枝號」、「加爾各達號」。P-8I巡邏機也將參與行動。

伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）以支持巴勒斯坦為由，在紅海、亞丁灣對行經船舶發動攻擊，許多貨運業者被迫停駛或改道。美國已和多國聯手，組成一支國際護衛艦隊，保護商船安全。美國國防部指出，青年運動迄今已進行超過一百次無人機和飛彈攻擊，有牽涉超過卅五國的十艘商船成為目標。

英國海事貿易行動辦公室廿六日指出，一艘商船通過紅海期間，在葉門西岸荷台達港（Hodeida）附近聽聞爆炸聲響，並在周圍發現飛彈蹤跡，所幸船隻和船員都平安。當天稍早前，據稱荷台達外海也有一艘船周邊遭到攻擊，引發另外兩起爆炸。

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