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打壓新聞自由 中國黑手伸到海外

國際人權組織「自由之家」報告指出，包括中國等至少26國的專制政權，將壓制新聞自由的觸角延伸到海外。圖右為遭中國關押逾3年的澳洲籍華裔記者成蕾，10月終於返回澳洲。（美聯社檔案照）

國際人權組織「自由之家」報告指出，包括中國等至少26國的專制政權，將壓制新聞自由的觸角延伸到海外。圖右為遭中國關押逾3年的澳洲籍華裔記者成蕾，10月終於返回澳洲。（美聯社檔案照）

2023/12/07 05:30

自由之家列出26國黑榜

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國在全球各地鎮壓流亡異議人士的行動持續加劇！總部設於美國的國際人權組織「自由之家」（Freedom House）六日公布的報告指出，包括中國等至少廿六國的專制政權，將壓制新聞自由的觸角延伸到海外，許多從中國流亡海外的新疆和西藏記者，以及他們的家人與受訪者也遭到迫害。

「跨國迫害」流亡海外記者、親友、受訪者

這份題為「不能被熄滅的光：流亡新聞與跨國壓迫」（A Light That Cannot Be Extinguished: Exiled Journalism and Transnational Repression）的報告指出，中國、俄羅斯、白俄羅斯、柬埔寨、伊朗、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯和土耳其等至少廿六國的專制政權，日益頻繁地跨越國界，攻擊、恐嚇和拘留記者，以控制訊息並消除異議之聲。即使這些記者遠離家園，他們的人身安全仍難以獲得保障。

「自由之家」訪問十六名不同國家的記者，及其所屬的公司或組織，並記錄自二○一四年以來發生的一一二起事件，包括綁架、人身攻擊和暗殺等。這些國家除對記者人身迫害或騷擾外，還透過人肉搜索、網路威脅、污衊抹黑、司法起訴等行動，試圖讓揭露事實真相的記者噤聲，或削弱其報導的影響力。報告指出，這些政府目的是壓制不同於官方的觀點，並對居住在海外的公民進行思想控制。

報告共同作者懷特（Jessica White）告訴「自由亞洲電台」（RFA），中國是跨國鎮壓最嚴重的政府之一，採取的手段既廣泛又陰險，包括直接的人身攻擊、限制行動自由，以及透過惡意軟體、社群媒體等威脅記者的家庭成員。

懷特說，在這份報告的中國章節中，有許多是該台西藏及維吾爾族記者的親身經歷，不僅他們的訪談對象被中國政府鎖定、導致記者失去信任而增加工作難度，他們也不知道身邊的僑胞究竟可以相信誰，「一位記者對我們解釋說，感覺就像到處都有眼線。」

中國女記者個資 被PO到色情援交網站

報告也表示，有中國女記者的照片、個人資料及所在位置，被散發到色情或援交網站。這類做法可能產生寒蟬效應，讓記者在社群媒體上被迫保持沉默，或完全遠離新聞業。

報告還特別指出，相關國家政府的海外騷擾行動，對這些記者的身心健康造成重大負面影響，但這些記者仍持續從事新聞工作。報告呼籲這些流亡新聞工作者所在國的政府、公民團體及新聞媒體，向他們提供必要的法律、財務及營運支持，以確保他們能繼續揭發世界各地的侵犯人權事件。

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