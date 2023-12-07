日本貿易黑名單 增列中國核武機構

日本經產省修改俗稱「貿易黑名單」的「外國使用者名單」，將中國負責核武開發的中國工程物理研究院（CAEP）增列入黑名單中。圖為中國火箭軍的東風-41洲際彈道飛彈。（美聯社檔案照）

2023/12/07 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京六日報導〕為了防止民用技術外流而被轉為軍事用途，日本經濟產業省六日修改俗稱「貿易黑名單」的「外國使用者名單」（End Users List），將中國負責核武開發的官方機構「中國工程物理研究院」（CAEP）增列入黑名單中。經產省這次新增列三十六個組織，中國佔七個，累計達一○一個。日本媒體報導，被列入貿易黑名單的中國組織，有九成被高度懷疑與飛彈開發有關。

9成疑與飛彈開發有關

日本為避免出口貨物和技術被用於大規模毀滅性武器等的開發與製造，依出口貿易管理令，在二○○二年制定「外國使用者名單」，表列應該密切注意的外國企業或組織的貿易黑名單，並於每年進行更新。出口商有義務確認出口對象是否列入黑名單，若為黑名單機構，必須事先向經產省大臣申請許可。

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經產省今年更新的「外國使用者名單」，新增卅六個組織，累計黑名單增至七○六個、涵蓋十五個國家或地區。其中排名第一者為伊朗的二二三個、北韓一五三個，中國和巴基斯坦各一○一個，並列第三。

中國工程物理研究院這次被增列到黑名單，與該院無法消弭外界對其參與核武研發的憂慮有關。日本經濟新聞報導，該院可能使用日本企業製造的工作機床。據報導，中國工程物理研究院早在一九九七年就被美國列入黑名單，但在公開的招標文件中，光是去年一月至今年七月間的九百多項採購合約中，就有一四○項涉嫌違反出口管制，其中近一半涉及機床，大多是在日本、德國或台灣製造。

報導還指出，被列入黑名單的中國組織，有九成被高度懷疑與飛彈開發有關，另外還有看似研究所、大學等官方機構，中國發展軍事技術的「軍民融合」色彩由此可見一斑。

相對於美國的貿易黑名單「實體清單」（Entity List），累計已超過二千個組織，中國佔六百多個，日本的貿易黑名單累計七百多個組織，中國僅佔一百多個，比例偏低。

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