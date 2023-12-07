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義大利正式通知中國 退出一帶一路

立陶宛國防部提案修法，擬擴大禁止軍職人員基於非公務目的前往「不友善國家地區」，新增國家包括中國。（取自立陶宛國防部臉書）

立陶宛國防部提案修法，擬擴大禁止軍職人員基於非公務目的前往「不友善國家地區」，新增國家包括中國。（取自立陶宛國防部臉書）

2023/12/07 05:30

3天前告知北京 但兩國尚未發表官方聲明

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕政府消息人士證實，義大利已正式通知中國將退出「一帶一路」倡議，無畏此舉可能破壞與中國關係，也將有損義大利經濟。義大利總理梅洛尼政府此決定，將使中國國家主席習近平的這項旗艦級海外基礎建設投資計畫遭受重擊。

重創習近平旗艦級跨國投資計畫

義大利晚郵報（Corriere della Sera）指出，義大利政府已在三天前向北京當局傳達這項等待已久的決定，但義、中兩國均未發表任何官方聲明。消息人士透露，這麼做的原因在於「保持政治對話管道開放」。

梅洛尼長期反對義大利參與這項被許多國家視為北京收買政治影響力的倡議，去年上台前曾批評前任政府在二○一九年加入「一帶一路」的決定，乃一「嚴重錯誤」；梅洛尼政府官員也認為，「一帶一路」對義大利帶來的實質利益有限。義大利外長塔加尼六日表示，一帶一路協議「沒有產生所期望的效果」，而且不再有「優越性」，不是「一帶一路」成員的國家反而「有了更好的結果」。

義大利四年多前成為加入「一帶一路」倡議的唯一七大工業國集團（G7）國家，該協議將於明年三月到期。義大利必須在今年底前選擇退出，否則該協議的效期將在明年三月自動延展。

北京宣稱，「一帶一路」在世界已簽署金額逾二兆美元的合約，但由於借貸條件不透明，也被包括國際貨幣基金（IMF）在內的許多國際機構和智庫批評已成為窮國的「債務陷阱」，是具有掠奪性的「特洛伊木馬」。

立陶宛擬修法 禁止軍人赴中俄旅行

另外，立陶宛國家廣播電視（LRT）四日報導，立陶宛國會議員正考慮提出法律修正案，禁止軍人前往「不友善國家」旅行，立陶宛國防部也基於國家安全利益考量，擬定將送交政府通過的「不友善國家地區」決議清單，不僅俄羅斯、白俄羅斯入列，中國也包括在內，以及摩爾多瓦的聶斯特河沿岸（Transnistria）地區。

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