被黃國昌稱「私下傳訊道歉」 楊寶楨：別把我沒講過的話塞我嘴裡！

楊寶楨與黃國昌槓上。（圖翻攝自楊寶楨臉書）

民眾黨內鬥風暴不斷擴大，有意角逐中市東南區市議員的前發言人楊寶楨，日前揚言若黨不提名她不排除退黨參選，主席黃國昌則透過直播暗罵她，還影射她透過別人訊息道歉。對此，楊寶楨週日（17日）做出反擊：「不用把我沒講過的話塞到我嘴裡！」

民眾黨近期爆發退黨潮，包括李有宜、林靖冠、黃守仕、曾姸潔等人都因不滿以黃國昌為首的黨中央路線出走。2022年代表白營參選北市松信選區的楊寶楨，原本被認為今年繼續征戰該選區，結果卻被民眾黨立院黨團主任陳智菡老公許甫空降搶走，有媒體先前更報導稱，許甫是黃國昌欽點去選松信。

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後來楊寶楨想轉戰中市東南區，但她表示黨中央和中市黨部並未明確與她接觸或安排提名，若民眾黨部打算在該選區派人，她不排除脫黨參選。此話一出，楊寶楨連日遭白營支持者和網軍砲轟，黃國昌也和陳智菡、許甫合體開直播，暗批楊寶楨和先前因為沒被提名就退黨的那些人，稱自己不會接受「恐嚇」，所有提名與選舉布局都依照黨內提名辦法進行。

黃國昌還說，「有人在媒體上面罵台灣民眾黨，罵得很大聲，私底下又透過人傳訊息給我，說她『知道錯了』、『年輕人比較衝動』。跟我個人沒有道歉的必要，你也不用來私下跟我道歉，因為我就不是在搞這種宮廷政治的人啊。」

對此，楊寶楨17日透過Threads文字限時動態功能做出反擊，「有人前兩天在直播上，影射我透過別人傳訊息道歉，必須要澄清，那完全不是我本人的意思，不用把我沒講過的話塞到我嘴裡。」

網紅「四叉貓」劉宇隨後轉發，「我幫楊寶楨宣傳一下，請黃國昌主席不要隨便把話塞人嘴哩！」網友們則紛紛表示，「超俗仔根本超愛把別人沒說的說成有好吧」、「超速仔常常都自己亂放話，專門欺騙小蔥小草」、「超速仔自己不敢選，但也不讓別人選，笑死」、「蚵菖帶出來的萊爾雙標堂，無益社會且成為了亂源，早就該解散了！」、「總比被黃國昌把口水噴到臉上好吧」。

楊寶楨回擊黃國昌。（圖翻攝自楊寶楨Threads）

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