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    首頁 > 政治

    評沈伯洋是「半隻母雞」 秦慧珠談北市藍白合：蔡壁如選彰化攪局難信任

    2026/05/18 00:47 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員秦慧珠。（資料照）

    台北市議員秦慧珠。（資料照）

    藍、綠台北市長「母雞」與不同政黨議員提名人選已定，國民黨籍議員秦慧珠受訪時被問到母雞如何帶小雞，她認為，綠營現在只有翅膀還沒硬的「半隻母雞」，沈伯洋還需要老母雞在上面用力提拉、小雞在下面用力扛著，太不行了。至於藍營母雞蔣萬安要不要去幫白營小雞站台，她說，應由「黨對黨」協商，並以前立委蔡壁如表態參選彰化縣長為例，憂心白營說話不算數，目前尚無法信任。

    秦慧珠表示，蔣萬安要不要幫民眾黨的小雞站台，應由「黨對黨」協商，截至目前為止，兩黨合作機制還未完全底定，並指本來說好只有宜蘭、新北、嘉市協商「藍白合」與竹市「禮讓」現任市長高虹安，結果蔡壁如在彰化「插一腳」，形成三腳督，恐讓民進黨漁翁得利，不會覺得白營說話不算話嗎？搞不好哪天也在台北市派出人選「攪局」，直言現今尚無法信任白營。

    針對議員參選大爆炸，秦慧珠指出，國民黨各區都已提名完畢，中正、萬華也經黨內初選，最後一席提名張延廷，均是歷經審慎評估與提名機制選出人選，不論各區情勢如何，國民黨應該穩健輔選自己提名的議員參選人，不論新人、連任者都要全上拚議會席次過半。至於無黨、其他政黨或本來國民黨，如今變成無黨籍者，就不去管，努力輔選自家人就好。

    此外她也認為，沈伯洋16日被問到未來會否單飛帶小雞時，曾回應「翅膀還沒硬」，還是會仰賴民進黨秘書長徐國勇，所以綠營現在只有「半隻母雞」，每次出場還要找隻「老母雞」相陪，或是其他人隨侍在側，小雞還要幫扛母雞，凸顯沈不成氣候，民進黨這次的母雞實在不夠看。

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