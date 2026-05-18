今各地仍暖熱如夏 南部近山區上看34度

今日白天溫暖偏熱，基隆及東半部高溫約28至29度，西半部高溫31至33度，其中在南部近山區有局部34度左右高溫。（資料照）

中央氣象署指出，今日（18日）天氣跟昨天類似，各地大多為多雲到晴，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，受海陸風輻合影響，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，尤其在南部山區有可能發生局部大雨，請留意午後的天氣變化。

溫度方面，各地夜晚清晨低溫普遍為21至24度，白天溫暖偏熱，基隆及東半部高溫約28至29度，西半部高溫31至33度，其中在南部近山區有局部34度左右高溫，請民眾注意防曬並多補充水分。

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空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週二（19日）至週三（20日）風向逐漸轉為偏南風到西南風，天氣穩定偏熱，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週四（21日）至週五（22日）風向轉為西南風，各地大多為多雲到晴，鋒面稍微接近台灣北方海面，桃園以北、台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週六（23日）及下週日（24日）環境偏西南風，各地為多雲，大台北、宜花地區及中部以北山區有午後雷陣雨，其中宜蘭及北部山區午後降雨機率較高。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 34 27 ~ 35 28 ~ 34 24 ~ 31

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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