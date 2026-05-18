獨家》恆春鯨魚谷屢被盜採 地方怒吼「化石回娘家」

恆春鯨魚谷遭盜採 地方怒吼「化石回娘家」。（記者蔡宗憲攝）

居民要求建立法規守護鯨豚長眠遺址

2022年於恆春出土的一具長達18公尺、距今約10萬年的鬚鯨化石，曾震撼全球學術界，這具目前世界最完整的鬚鯨化石之一，現正保存在台中的國立自然科學博物館。然而，這具化石的出土地「鯨魚谷」（西屏山地區），近期因缺乏法律定位及管理機制，頻傳遭到外地民眾盜採甚至販售。恆春地方各界日發起「恆春寶地—西屏山鯨魚谷保護運動」，齊聲向中央與地方政府喊話，要求「化石回娘家」，並建立法規守護這塊見證恆春曾是鯨豚長眠之地的遺址。

昨天傍晚現場群情激憤，由德和社區發展協會理事長楊宗熏、頭溝里里長董春財發起，恆春鎮長尤史經、屏東縣議員潘芳泉、張榮志均到場聲援。居民拉起紅布條，在西屏山路口高喊，「化石回娘家！」、「保護鯨魚谷！」、「化石留原地！」、「請把化石帶回鯨魚谷！」呼聲響徹山谷，展現守護鄉土瑰寶的決心。

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頭溝里長董春財痛心地表示，自從鬚鯨化石出土後，西屏山一帶的化石遺址便成為盜採者的目標，因為當地不屬於國家公園管轄，也非公告的自然保護區，陷入「無法可管」的窘境。地方耆老看著珍貴化石被外人一車車載走，甚至在網路上公開販售，無不感到心寒。

恆春鎮長尤史經強調，恆春的東西就應該留在恆春，鎮公所將朝向規劃「化石博物館」或生態教育園區努力。由於法制定案需時，地方強烈要求鎮公所應立即採取應急措施，包括設置臨時管制哨，並由地方自發成立巡守隊。

這項訴求獲得在場縣議員潘芳泉與張榮志的支持，兩人均承諾會在議會督促縣府，並與立委徐富癸共同研議，透過法制手段將西屏山正式列入保護範圍，終止化石外流的亂象。

恆春鯨魚谷區域化石多，居民實地瞭解。（記者蔡宗憲攝）

恆春鯨魚谷遭盜採 地方怒吼「化石回娘家」。（記者蔡宗憲攝）

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