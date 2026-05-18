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    美海軍2架E/A-18G航展相撞墜毀 4飛官成功彈射逃生

    2026/05/18 08:04 即時新聞／綜合報導
    美國海軍證實，愛達荷州一場航空展17日發生2架E/A-18G「咆哮者」電戰機空中相撞事故。圖為同型電戰機。（圖擷自第129電子攻擊中隊臉書）

    美國海軍證實，愛達荷州一場航空展17日發生2架E/A-18G「咆哮者」電戰機空中相撞事故。圖為同型電戰機。（圖擷自第129電子攻擊中隊臉書）

    美國海軍證實，美國愛達荷州一場航空展17日發生2架海軍戰機空中相撞事故，4名機組員均安全彈射逃生。

    綜合媒體報導，美國海軍發言人烏瑪楊（Amelia Umayam）表示，在為期2天的「槍騎兵天際」（Gunfighter Skies）航空展期間，2架E/A-18G「咆哮者」電戰機在距離基地約3公里的空中相撞。

    烏瑪楊指出，17日中午12時10分左右，2架共載有4名機組員的戰機在進行高空表演時相撞，當時正值航展期間，4人都安全彈射逃生。烏瑪楊說：「事件正在調查當中。一旦有更多資訊，我們將立即對外公布。」

    航空展官方網站顯示，美國海軍E/A-18G「咆哮者」電戰機飛行表演中隊是預定表演隊伍之一。烏瑪楊表示，發生碰撞的戰機隸屬於駐紮在華盛頓州惠德比島（Whidbey Island）的第129電子攻擊中隊（VAQ-129）。

    美聯社報導，意外發生在愛達荷州西部的芒廷霍姆空軍基地（Mountain Home Air Force Base）航空展期間，2架飛機在表演時相撞，緊急救援人員隨即出動。

    事發後，空軍基地在社群媒體發文宣布進行封鎖，並表示現場的應變小組已經展開調查。

    多位目擊者指出，2架飛機碰撞並墜毀。網路流傳的影片可見4具降落傘在空中展開，飛機則在距離波伊西（Boise）約80公里的空軍基地附近墜落地面。

    網路流傳的影片顯示，2架飛機在基地附近墜落地面。（美聯社）

    網路流傳的影片顯示，2架飛機在基地附近墜落地面。（美聯社）

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