嘆賈永婕「還是太善良」 謝志偉痛罵「台灣內賊」豬狗不如

101董事長賈永婕「不當台灣人就不要在這裡」的相關言論在網路上引起熱議，駐歐盟代表謝志偉提到，賈永婕和邰智源都太客氣了，要是他母親在世，看到這些「內賊」就會直接罵「豬狗不如」。（資料照）

邰智源邀請101董事長賈永婕到網路節目《木曜4超玩》，過程中邰智源說提到，當全世界都在幫助台灣時，只有台灣人在拆自己的台。賈永婕對此也直言：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊。」駐歐盟代表謝志偉在臉書提到，賈永婕和邰智源都太客氣了，要是他母親在世，看到這些「內賊」就會直接罵「豬狗不如」。

謝志偉提到，先前國民黨主席鄭麗文赴中與中國國家主席習近平會面時，歐洲議會諸多各國議員對此表示難以理解，甚至有人提到「是否有幫中共在川習會前添柴火」？謝志偉表示，自己當時回應他們「就算有此可能，效益不會大，更不會長久。」鄭麗文滿嘴「台海和平」，但實際上她的作為卻有助於中國武統台灣。

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謝志偉說：「一邊是賈永婕，另一邊是鄭麗文，同樣是外省第二代，看待、對待台灣 ，怎麼差別那麼大？」此外，謝也提及賈永婕上節目的言論與昨日（17日）的回應，賈永婕昨表示，自己想說的從不是政黨認同，而是對土地最基本的主權認同與珍惜，「你可以不支持執政黨，你可以批評政府、監督制度，但如果一個人連自己所站立的土地都不願意認同，對台灣沒有情感，甚至選擇不當台灣人，那就真的不要委屈自己」。

謝志偉認為，賈永婕講的話或是回應的話「哪裡有問題」？我們想當台灣人，然後被同樣是台灣人的「肖仔」威脅「台灣人承認自己是中國人，和平就來」 ，中國人霸凌台灣人也就算了，居然還有台灣人在台灣幫中共威脅台灣？這些人不認同台灣這個「含辛茹苦生養他們的母親」就已經很超過了，還要幫中共敲鑼打鼓合理化其侵略台灣的藉口！

謝志偉指出，賈永婕說「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊」，是在回應邰智源說的「全世界都在幫助台灣，卻只有台灣人在『拆自己的台』，甚至說『自己不是台灣人』。」邰智源的感慨是無數「正常台灣人」的心聲，而賈永婕的回應更是疼惜、愛護這塊土地的正常台灣人的正常回應，賈已經說得算是很善良了，其實，裡面是有相當無奈的成分。

謝志偉感嘆地說：「唉，賈永婕和邰智源都太客氣了。這些吃台灣米，飲台灣水的『台灣人』如此粗殘無情，要是我母親還在世的話，沒有別的回應，她直接就會罵那些人『簡直是豬狗不如』！那我可能在心裡小聲地提醒母親，『媽媽，我們別把無辜的豬狗牽扯進來』。」

謝志偉強調，川習會後，看看那些人喜滋滋地認為找到「川在台灣議題上對習讓步」的證據 ，就算是真的，同樣是台灣人是在高興什麼？更何況是各種狀況仍未明朗，這種幫中共打擊台灣為虎作倀者，才是真正危害台灣安全的內賊！還是一句話，「其實，賈永婕還是太善良了」！

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