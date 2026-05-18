抱屈柯文哲光是出張嘴！小草329上凱道嗆「殺光賴清德們」 3罪起訴

民眾黨329聲援因涉貪遭判刑的柯文哲，集結凱道抗議。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等弊案，一審今年3月26日判刑17年，民眾黨隨後號召支持者329上凱道聲援。期間，劉姓男子在多個社群平台發表「柯文哲光是出張嘴只是會被賴清德弄到死而已」、「拿起自衛武器殺死賴清德們」等激進言論。台北地檢署偵結，依恐嚇危害安全、恐嚇公眾及煽惑犯罪等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，劉男於3月29日下午前往北市中正區參加「319凱道遊行活動」，並以個人Instagram帳號在現場錄影、上傳影片。他在影片中聲稱，自己住處囤放30萬發步槍子彈及500把步槍，隨後更在留言區發起所謂「自強愛國捐款」，揚言募集500把軍規自動突擊步槍及大批子彈，堆放在總統府前介壽路作為路障，甚至挑釁詢問現場是否有人願意「捐命」。

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事後，劉男也將相關極端言論延伸至社群平台X（原Twitter）。檢方查出，他曾於特定公開帳號頁面發文點名政治人物，聲稱「柯文哲光是出張嘴只是會被賴清德弄到死而已」，並公然鼓吹他人應效法自己，「拿起自衛武器」，殺光那些想殺害自己及家人的「賴清德們」。

檢方認為，劉男透過公開社群平台散布前述言論，內容具有高度威脅性，不僅公然鼓吹、煽惑他人實施犯罪，甚至唆使不特定民眾對國家元首賴清德及其支持者施以暴力、謀殺行為，已實質引發社會恐慌，對社會秩序及國家元首安全構成重大威脅。

檢方指出，劉男在密接時間、空間內接連發表相關言論，涉犯刑法恐嚇危害安全罪、恐嚇公眾罪及以文字煽惑他人犯罪等罪，由於屬一行為觸犯數罪名的想像競合犯，建請法院依刑法第55條規定，從情節較重的恐嚇公眾罪論處；全案已依法提起公訴，移審台北地方法院審理。

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