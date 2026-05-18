晴熱天氣持續！吳德榮曝「第4波梅雨季鋒面」南下時間點

象專家吳德榮指出，今天白天晴熱如夏，山區應慎防午後雷陣雨。（資料照）

中央氣象署預報，今天（18日）各地及離島大多為多雲到晴，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨。氣象專家吳德榮指出，今天白天晴熱如夏，山區應慎防午後雷陣雨，相似天氣將持續至下週；梅雨季第4波鋒面預計將於下週三（27日）左右南下。

吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（17日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地晴暖，炎熱如夏，中南部山區及部分靠山區平地午後有局部陣雨或雷雨的機率。

請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天、週三（19、20日）大氣漸趨穩定，白天「晴熱如夏」；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮指出，週四至下週二（21至26日）滯留鋒從日本南方海面向西延伸至華南一帶徘徊，台灣都在鋒前的暖氣團內，大氣大致穩定。

週四、週五（22日）各地白天「晴熱如夏」，山區午後有局部短暫降雨的機率；週六（23日）至下週二氣溫上升至更高，山區午後降雨的機率則下降至更低。

吳德榮補充，梅雨季（5、6月）第4波鋒面大約於下週三左右南下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法