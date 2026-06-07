專訪》擋國防預算形同「挑釁」！前白宮官員：川普對台政策未對習讓步

華府智庫哈德遜研究所專家、美國前國安資深主任費斯（David Feith） 專訪。（記者塗建榮攝）

哈德遜研究所資深研究員、前美國國安會科技與國家安全事務資深主任費斯（David Feith）接受本報專訪時呼籲，台灣應大幅增加國防支出，並直言國民黨內部有部分聲音不願為不對稱戰力提供資金的行為，比令人失望更糟，甚至具備「挑釁」意味，恐讓北京在這裡看見軟弱。同時他分析，在日前的「川習會」上，美國總統川普並未如外界擔憂般改變宣示性政策聲明反對台獨或承諾停止對台軍售，在台灣政策上未作任何讓步。

費斯近日訪台應邀參加科技、民主與社會研究中心（DSET）2026年年度論壇「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，並接受《自由時報》專訪。他表示，無論是美國或台灣，在國防上的投資都「還不夠」。他肯定川普呼籲將美國國防預算提升至1.5兆美元，並認為世界各地的盟邦包含台灣也應跟進。台灣應透過立法院通過適當且更大規模的國防預算增加案，並將支出用於無人機等重要的不對稱戰力，這對台灣自身國防與美台共同利益極其重要。

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針對立法院刪減無人機及美台研發合作經費，費斯認為，台灣與美國在真正最適合防禦中國解放軍侵台的「不對稱戰力」，共同生產無人機等關鍵系統，是極其重要的合作。他批評，至少國民黨內部有部分聲音不願為這些投資提供資金，不僅令人失望，甚至「比失望更糟」。他引用美國軍事格言「軟弱即挑釁（weakness is provocative）」說，「我認為這是挑釁的。這會讓北京在這裡看到軟弱。」

至於在野黨以「財政紀律」與「民主監督」為由實質阻撓重要國防預算，費斯回應記者提問說，在民主國家透過民主程序決定資金去向當然合理，但面對來自北京的巨大威脅，（朝野）雙方共同且更好地增加支出，才是更明智的做法。

談及「川習會」與對台軍售，費斯指出，峰會前外界擔憂川普可能會被習近平說服改變美國宣示性政策、聲明「美國反對台灣獨立」，或是承諾「停止對台軍售」，但川普在正式會談中「並沒有做任何這些事」，在台灣政策上未作任何讓步。

至於川普在會後的專訪言論，費斯分析，川普的公開聲明與實際行動常常夾雜著各種觀點或存在差異，且第二任川普政府前15個月非常關注與台灣在半導體貿易投資上的正向關係。他不認為川普政府已明確發出「停止軍售」的訊號，並強調強大的台灣與美台國防關係能鞏固台海和平，而這需要從更長遠的時間框架來觀察。

另針對台灣的防衛重點，費斯表示，台灣政府擴大投資無人機、岸置防衛飛彈及水雷等不對稱防禦平台的正確方向。他也強調「全社會韌性」措施極為重要，包括民防演習、物資與戰備儲備、關鍵基礎設施防禦以及抵禦來自北京的認知作戰。

最後，費斯也強調區域盟友的關鍵角色指出，美台嚇阻及保衛台灣免受北京攻擊的能力，尤其將受日本、菲律賓及澳洲的實質參與而獲得極大的強化。他特別指出，日本政府在首相高市早苗的領導下令人敬佩，而習近平幾乎是在高市一上任就積極試圖挑戰她，更加凸顯日本等盟國的參與之重要。

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