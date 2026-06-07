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    台中「丹水滾」夫妻遭控吸金50億！吃人血饅頭身家曝光

    2026/06/07 00:11 記者許國楨／台中報導
    台中「丹水滾鍋物」倒閉，涉嫌吸金的負責人夫妻已出境。（記者張軒哲攝）

    台中「丹水滾鍋物」倒閉，涉嫌吸金的負責人夫妻已出境。（記者張軒哲攝）

    台中知名連鎖火鍋店「丹水滾」無預警停業後，黃姓、洪姓夫妻至中國避風頭，受害民眾累計近500人，金額恐逾50億元，隨著投資人組成自救會追討款項，這對夫妻龐大資產也曝光，一名被害人說，夫妻倆靠著多年來狠吃「人血饅頭」累積超過20筆房產身家，公益慈善人設瞬間崩塌。

    據了解，目前已赴中國的一家四口名下，合計持有超過20筆不動產，其中不乏台中七期重劃區及南屯區的高價住宅與土地，分散登記在黃姓夫妻及兩名子女名下，不少投資人合理懷疑，這些資產與多年來對外吸金有關，相關資金流向也成為檢警後續調查重點。

    地方人士指出，黃姓夫妻長年活躍於地方社團、宮廟及公益活動，透過廣泛人脈建立信任關係，陸續向親友、社團成員及投資客招攬資金，項目涵蓋房地產投資、民間二胎借貸及所謂俗稱「放角仔」小額放貸等，宣稱可穩定獲利，吸引不少民眾投入畢生積蓄。

    這對夫妻上月底可能覺得快東窗事發，一家四口索性逃往中國，被害人群組多達470多人，粗估被騙金額數十億，部分受害人表示，投入金額數十萬元到上千萬元不等，甚至有人投入畢生積蓄或退休金，隨著火鍋店停業、旅行社關門及支票陸續跳票，才驚覺事態不對，紛紛報警求助。

    為避免資產遭轉移，目前已有受害投資人向法院聲請假扣押，希望透過法律程序先行保全相關不動產及財產，作為未來求償依據，目前案件仍持續受理及清查中，實際吸金規模及受害人數仍待釐清。

    洪女熱心公益慈善人設崩塌。（擷自臉書）

    洪女熱心公益慈善人設崩塌。（擷自臉書）

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