東港整排違停喊冤「暴雨淹水移車」仍吃單 警方回應了

警方在雨停後，對14台車輛開了違停單。（警方提供）

屏東縣昨天下大雨，地勢低窪的東港下午5點到6點降下68.5毫米時雨量，造成積淹水，有民眾車停紅線遭檢舉，警方到場時，車主辯稱「怕車淹水才停到地勢較高的紅線區域」，不過，警方到場時無雨也沒積水，一連開了14張罰單。

警方指出，昨晚9點左右接獲110報案，東港鎮興中南二街路段有違規停車，警方到場，有民眾當場反映，興中東一街整排路段違停，警方依法逕行舉發。

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車主則主張，擔心淹水造成拋錨，才停紅線。不過，當時無雨，警方為求慎重，檢視蒐證影像發現，當時並無下雨及淹水。

這批13輛車停紅線，但遭開單住戶事後不滿上網發文抱怨，下午這陣雨下得太急太快，他們這裡從沒淹過水的地方也出現積水，才停去紅線較高處。

不過，未違停的居民指出，當地屬重劃區，以往沒有雨水下水道，基本上逢雨必積水，除了一條特定巷子的地勢更低，其他的路高低都差不多，說實在若真的淹水，停在差不多高的地方效益感覺也不大。

警方說，民眾若有特殊原因致違停，警方會檢視實際影像，如有爭議，依客觀具體事實撤單。

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