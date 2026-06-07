行蹤成謎！台中「丹水滾」夫妻吸金數十億赴中 道上曝處境恐不妙

台中「丹水滾鍋物」倒閉，負責人夫妻已出境中國。（記者張軒哲攝）

台中知名連鎖火鍋店「丹水滾」負責人黃姓、洪姓夫妻涉嫌吸收鉅額民間資金後失聯，據了解，黃姓夫妻於5月28日自桃園機場搭機前往中國，長女及長子則於5月31日陸續出境，除恐面臨發布境管，道上人士也透露，一家四口身擁巨額資產，一旦被有心人士盯上，處境堪慮。

由於出境時間恰巧發生在火鍋店停業、投資糾紛浮現及支票跳票前夕，讓不少投資人質疑一家人早已掌握財務危機，提前離境規避債務與追討，消息曝光後，大批受害人湧入警局報案，並成立自救會展開串聯。

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目前受害人數已接近500人，不少人指控，夫妻倆初期按時支付利潤建立信任後，再吸引投資人持續加碼投入，部分被害人投入金額高達數千萬元，甚至有人傾盡退休金與家庭積蓄，如今面臨血本無歸窘境，檢警已著手蒐證並掌握相關出入境資料，後續將透過司法程序追查資金流向及相關責任，同時針對黃姓夫妻及家人進行境管作業。

此外，地方也盛傳黃姓夫妻若真涉及龐大吸金金額，不僅警方高度關注，民間債權人及相關人士也都在追查其下落。熟悉地方情勢人士分析，若牽涉巨額資金往來，夫妻倆即便身在海外，也未必能完全避開各方追討壓力，尤其在被害人追討無門情形下，難保不會委託道上人士展開行動，一家四口即便身在中國，處境仍不樂觀。

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