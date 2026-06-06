中捷藍線拖到只夠蓋一半 黃守達批盧秀燕：只關心個人政治前途

台中市市議員黃守達批評盧秀燕只關心個人政治前途，留下爛攤子。（資料照）

台中市長盧秀燕今晚出訪德捷奧，不過，台中捷運藍線進度延宕，她任內8年主線未動工，更驚傳1615億預算只夠蓋一半，地下段12站估須再增千億。市議員黃守達痛批，盧秀燕即將卸任，一個只關心個人政治前途的市長，只在意收割動工、包裝政績，留下這樣的爛攤子，「還能相信他指定推薦的市長接班人嗎」。

黃守達發文說，捷運藍線總預算扣除機電標、土地徵收等費用，捷運藍線只能從海線B0站做到B8站，自B9遊園路站至B20帝國糖廠站，這條經過龍井、西屯、西區、中區、東區的精華路段無錢可蓋，保守估計還有1000億的缺口。

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他說，盧市府號稱分段通車，但捷運藍線的重要功能是連結綠線、紓緩台灣大道交通壅塞、振興活絡舊城區，而這些關鍵功能，幾乎都落在B9至B20地下段，B15至B20等站坐落於台中舊城與市中心廊帶，B18是連結第二市場停車場與柳川的重要節點、B19是台鐵與客運的轉運樞紐、B20更是未來藍線延伸太平的關鍵起點，竟可能被排除在2034通車範圍之外，完全本末倒置，2034捷運藍線全線通車的承諾，已是確定跳票。

黃守達說，盧秀燕會不知道嗎？她當然知道，而且可能很早就知道，只是提早被誠實的局長在此時捅破真相。

盧秀燕今晚出訪歐洲，對照市政百廢待舉，黃守達說，盧秀燕即將卸任，一個不重視城市發展、只關心個人政治前途的市長，只在意收割動工、包裝政績，最後留下這樣的爛攤子，也就毫不令人意外，「但我們還能相信他指定推薦的市長接班人嗎？、「我們不要再下一個空轉的4年，或者8年」。

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