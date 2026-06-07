專訪》失去台灣=失去AI霸權 前白宮官員：未來科技恐由中共極權主導

華府智庫哈德遜研究所專家、美國前國安資深主任費斯（David Feith） 專訪。（記者塗建榮攝）

哈德遜研究所資深研究員、前美國國安會科技與國家安全事務資深主任費斯（David Feith）接受本報專訪時強調，台灣在經濟與全球AI製造上具備「完全無可取代的」絕對中心地位。他警告，若中國控制台灣，恐將成為決定未來世界是由美國及民主陣營掌握科技霸權，抑或是由中國共產黨以極權價值觀主導的決定性因素。

費斯近日訪台應邀參加科技、民主與社會研究中心（DSET）2026年年度論壇「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，並接受《自由時報》專訪。他指出，華府對台灣包含地理位置、美國長期國防承諾，以及台灣作為民主國家的角色等巨大戰略意義有深刻理解。但他強調，台灣更具備經濟上的核心地位，不僅是世界的絕對中心，也是美國對其自身未來經濟成長願景的真正中心。

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針對部分觀點聲稱台灣對美國半導體和AI製造的核心地位，可能在18個月或幾年內消失的說法，費斯直言，這是一個「重大的誤解」。他解釋，台灣的核心地位源自於極度密集且複雜的生態系，這不僅僅是先進邏輯製程製造，還廣泛包括封裝、接合等活動。這些成就反映了當地的悠久歷史、地理環境、特定的經濟參與者、勞動力和政府政策。美國及其盟友將需要很多、很多年的時間，才有可能具備不再依賴台灣這個特定生態系的能力。

在被問及若中國接管台灣對全球與美國的衝擊時，費斯表示，川普政府已將美國在AI的領導地位與主導權視為非常重要的戰略原則。AI領導權的利害關係不僅在經濟和商業層面，更在根本上具有戰略意義。他警告，AI時代不僅將帶來個人化醫療，還會帶來個人化戰爭以及可怕的個人化暴政潛在威脅。因此，中國若控制了台灣及此地的AI製造生態系，將成為決定未來是由美國與其盟友掌握科技霸權，還是由中共掌握的決定性因素。

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