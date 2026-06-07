看傻日本店員！台灣人擦液體OK蹦 痛爆崩潰：滿清十大酷刑

專家解釋，液體OK蹦只適用於手指乾裂、倒刺、或是邊緣平滑且極淺層的微小割傷。日本藥妝店示意圖。（資料照）

許多台灣人到日本旅遊，絕對少不了到藥妝店掃貨，其中，主打防水、保護傷口的「液體OK蹦（液體絆創膏）」更是熱銷常客。然而，這款看似便利的居家護理神物，卻經常讓使用者陷入如同「酷刑」的痛苦中。有網友分享使用液體OK蹦痛到崩潰的經歷，引爆上萬名網友共鳴，更有代購業者跳出來透露，其實台灣人的用法讓日本店員大吃一驚！

網友在Threads分享影片，只見畫面中，手掌心有道明顯破皮脫皮的傷口，她塗抹液體OK蹦後，因為瞬間強烈的灼燒痛感失聲大叫，她開玩笑說，「大戰液體膠布失敗」。

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貼文曝光後，立刻勾起無數受害者的慘痛回憶，紛紛留言淚訴，「我覺得我們應該修法把液體膠布列入處罰手段之一。」、「真的不要試，車禍的時候藥局推薦我這個，結果塗了根本滿清十大酷刑…痛到真的跪地全身狂冒冷汗，差點貸款烙兄弟去砸藥局」、「慎刑司改用這個剪秋早就招得一乾二淨」、「擦上去的瞬間懷疑自己為什麼沒有把手砍下來」。

對此，有代購也在留言區說，每次看到台灣人直接把液體OK蹦往血淋淋的傷口上擠，都深感佩服。她透露，日本當地的正確用法，其實是「先塗一層傷口藥膏，接著才在藥膏上方覆蓋塗抹液體OK蹦」，以達到隔離與防水效果。她笑稱，「每次日本店員看到台灣人直接單擦的勇猛行徑，都會露出驚訝的表情。」

面對廣大網友的「自虐式」用法，專業醫護與藥師也急忙解釋，這類液體絆創膏的主要成分含有「硝化纖維」與有機溶劑，塗抹時溶劑揮發會產生強烈的刺激性痛感。它「唯一」只適用於手指乾裂、倒刺、或是邊緣平滑且極淺層的微小割傷。

醫護人員警告，若傷口面積過大、屬於削掉整片皮的挫傷、燙傷、持續流血，或是動物咬傷等，絕對是「禁用」液體OK蹦。盲目塗抹不僅無法止血，有機溶劑還會刺激傷口組織，甚至把細菌鎖在皮膚裡引發嚴重感染。專家建議，面對大面積或不規則的摩擦傷口，使用生理食鹽水徹底清潔後，直接貼上「人工皮」以濕潤療法促進癒合，才是免受皮肉之苦又不易留疤的最佳選擇。

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