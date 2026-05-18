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    首頁 > 社會

    新北透天民宅頂加竄火煙 神明廳、居室付之一炬

    2026/05/18 10:11 記者陸運鋒／新北報導
    新北市新店區光華街1棟透天民宅今早發生火警，警消抵達現場隨即佈水線射水灌救，火勢於15分鐘左右撲滅，所幸屋主第一時間已逃出屋外，沒有造成人員傷亡。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市新店區光華街1棟透天民宅今早發生火警，警消抵達現場隨即佈水線射水灌救，火勢於15分鐘左右撲滅，所幸屋主第一時間已逃出屋外，沒有造成人員傷亡。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市新店區光華街1棟透天民宅，今天（18日）早上8時許發生火警，消防局獲報出動大批消防人員前往救援，抵達現場時，發現3樓頂竄出大量火舌及濃煙，警消隨即布水線射水灌救，火勢於15分鐘左右撲滅，所幸屋主第一時間已逃出屋外，沒有造成人員傷亡，起火原因仍待調查。

    新北消防局今早8時44分許獲報，新店區光華街36巷1棟3層樓民宅發生火警，立即派遣各式救災消防車21輛、消防人員49名前往搶救，抵達後，發現3樓頂鐵皮加蓋已經全面燃燒，警消隨即部署2條水線進入灌救，火勢於上午9時2分控制、9時5分撲滅。

    警消指出，由於屋主第一時間已逃出屋外，並無造成人員受傷受困情事，現場燃燒頂樓神明廳及2間居室，面積約40平方公尺，詳細起火原因仍有待火調人員調查釐清。

    警消提醒，平時應養成良好用火、用電習慣，避免延長線超載及電器長時間使用，並預先規劃家庭逃生動線及避難方式，以提升居家安全。

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