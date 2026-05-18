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    首頁 > 國際

    月初剛有中國女間諜落網 中國男又涉間諜活動被挪威警方逮捕

    2026/05/18 07:42 即時新聞／綜合報導
    挪威國內安全局17日表示，一名中國男子因從事間諜活動在該國北部被捕。（法新社）

    挪威國內安全局17日表示，一名中國男子因從事間諜活動在該國北部被捕。（法新社）

    中國在北歐國家動作頻頻，挪威國內安全局（PST）17日表示，一名中國男子因從事間諜活動在該國北部被捕，無獨有偶，數週前才剛有一名中國女子因竊取衛星資料而被捕。

    綜合外媒報導，挪威國內安全局發言人維姆（Eirik Veum）指出，這名中國男子於15日因涉嫌在諾德蘭郡（Nordland）從事非法情報活動而被諾德蘭郡警方逮捕，男子被捕之後拒絕透露細節。

    此次也並非是首次發生，挪威國內安全局7日才剛逮捕一名涉嫌竊取挪威衛星資料的中國女子，女子與其共犯利用在挪威註冊的公司作為掩護，利用設置接收站，試圖在安德亞航天發射場（Andoya Spaceport）週邊取得挪威衛星數據。而此行動也隨著女子被抓、裝有衛星資料接收設施的貨櫃被查獲而宣告失敗。

    中國與俄羅斯是挪威情報機構在間諜活動方面面對的主要威脅，在其最新的威脅評估報告中指出，中俄兩國均表現出對購買關鍵基礎設施或軍事設施附近土地的濃厚興趣。

    挪威國內安全局7日才剛逮捕一名涉嫌竊取挪威衛星資料的中國女子。圖為安德亞航天發射場。（法新社）

    挪威國內安全局7日才剛逮捕一名涉嫌竊取挪威衛星資料的中國女子。圖為安德亞航天發射場。（法新社）

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