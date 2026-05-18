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    首頁 > 國際

    川普再嗆伊朗！ 喊話快達成協議 否則將「什麼都不剩」

    2026/05/18 07:17 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普17日警告德黑蘭，應盡快與美國達成和平協議，否則將會「蕩然無存」。（美聯社資料照）

    美國總統川普17日警告德黑蘭，應盡快與美國達成和平協議，否則將會「蕩然無存」。（美聯社資料照）

    美國總統川普17日警告德黑蘭，應盡快與美國達成和平協議，「否則將什麼都不剩」；與此同時，美國媒體引述2名美國官員報導，川普預計19日在白宮戰情室（White House Situation Room）召開會議，討論針對伊朗的軍事行動方案。

    美國新聞網站Axios引述2名美國官員報導，川普預計19日在白宮戰情室（White House Situation Room）召開會議，與國家安全顧問團隊討論針對伊朗的軍事行動方案。

    川普17日接受Axios採訪時表示，他仍認為德黑蘭有意達成協議，並稱正等待伊朗提出新的方案，且希望該方案「能比數天前的最後一個方案更棒」，但他拒絕為與伊朗的談判設下明確期限。

    川普說：「我們想達成協議。他們目前還沒達到我們所期待的方向。他們必須走到那一步，否則將會遭到重擊，而那不是他們樂見的。」

    路透報導，川普17日也在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「對伊朗來說，時間正在一分一秒地流逝，他們最好開始行動，趕快，否則將會蕩然無存。時間至關重要！」

    伊朗媒體17日報導，美國並未針對伊朗所提終戰議程的回應作出任何具體讓步。法斯通訊社（Fars News Agency）報導，華府提出一份5點要求清單，其中包括伊朗僅能維持一座核設施運作，並須將高純度濃縮鈾庫存轉移至美國。

    Axios報導，巴基斯坦內政部長17日訪問德黑蘭，與伊朗高層就結束戰爭的協議舉行會談。巴基斯坦是美國和伊朗衝突的調解方；卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）也加入調解，17日與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）、伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）進行了通話。

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