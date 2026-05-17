擺脫「五星共產廟」惡名！二水碧雲禪寺比丘尼逆襲買回產權

二水碧雲禪寺一度淪為紅色勢力在台基地。（圖翻攝自陳文彬臉書）

擁有上百年歷史、位於彰化縣二水鄉的碧雲禪寺，10多年前被紅統派建商魏明仁取得產權一度淪為「五星共產寺」，之後社會輿論沸騰，彰化縣政府動用公權力執行強制拆除。曾在賴清德當副總統時間擔任其辦公室主任的專業導演及演員陳文彬，今天（17日）透露堅守碧雲禪寺的比丘尼師父們和信眾，透過發願與努力，再次買回土地產權，目前正積極尋求更多善眾協助，重建禪修道場。

碧雲禪寺創建於日治時期大正10年（西元1921年），是融合傳統與日式風格的百年古剎。2002年，廟方於寺前增建新佛堂，因後續工程款糾紛，無力支付追加費用，導致寺產陷入法拍危機。魏明仁侵佔產權，將寺廟強行改建，升起中共五星旗，成天播放義勇軍進行曲，並大肆張貼共產黨文宣。

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碧雲禪寺成為爭議一時的「五星共產廟」，甚至有外媒報導，直言這是紅色勢力滲透台灣的典型案例。當時原本在禪寺的比丘尼師父們被迫遷出主建物，只能在旁邊簡陋的鐵皮屋中堅持修行，甚至面臨恐嚇與毆打。

轉機發生在2018年，彰化縣政府因該基地涉及大型違章建築，在社會輿論與國安疑慮的雙重壓力下，終於動用公權力執行強制拆除，將象徵紅色勢力的違建部分夷為平地。隨後，魏明仁因債務問題離台，土地進入法院拍賣程序。

也曾擔任彰化縣文化局長的陳文彬，在任內及卸任後都高度關注此案。今天他在臉書發文，「近日帶著一箱營養物資到二水碧雲禪寺拜訪當年堅守碧雲禪寺的四位比丘尼師父。師父們法喜充滿見我一眼，立刻就認出我來。我們聊了2018年碧雲禪寺被魏明仁侵佔，後來變成中國共產黨在台紅色基地的往事。經過一番努力，包括後來《紐約時報》也用頭版頭條報導台灣被紅色勢力滲透，甚至侵佔的新聞。2018年10月彰化縣政府在各方壓力下，終於動用公權力，將俗稱的紅色共黨廟拆除。」

「目前碧雲禪寺的比丘尼師父們，正積極尋求十方善衆協助，希望能將舊基地重建禪修道場回來。四位師父多已年邁，最資深的住持師父也86歲了。他們是台灣第一線經歷過被紅色勢力直接恫嚇、威脅、甚至被毆打的歷史見證人。學佛以來我堅信凡事皆有因果，師父們歷二十多年來在惡的欺壓下，不離開、不放棄。即使只能接雨水、點蠟燭，她們也死守住碧雲禪寺這塊佛門淨地。」

「如今魏明仁為躲避債務已遠離台灣，原本侵佔土地經法院拍賣，也由師父與信衆們的十方願力再次買回來。接下來是禪修道場的重建之路，何時能夠完成？我想只要我們發大願，行正途，最後一定會有好的結局。今獲師父開示，內觀學習很多。凡事種諸善因，廣結善緣，不放棄修行，終必結諸善果。」

彰化縣政府動用公權力，2018年將五星共產寺拆除。（圖翻攝自陳文彬臉書）

陳文彬與堅守碧雲禪寺的比丘尼師父們合影。（圖翻攝自陳文彬臉書）

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