賴總統回應川習會5點說明捍衛現狀 國民黨喊話應這樣說

國民黨表示，賴清德既然是中華民國的總統，就該義正詞嚴的說：「中華民國早就是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國」。圖為國民黨中央黨部。（記者林欣漢攝）

美國總統川普與中國領導人習近平「川習會」上週落幕，總統賴清德今天聽取國安團隊簡報後，向國人提出5點說明，強調捍衛中華民國現狀沒有「台獨」問題。對此，國民黨今晚表示，賴清德既然是中華民國的總統，就該義正詞嚴的說：「中華民國早就是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國」。

賴總統今天聽取國安團隊簡報後向國人提出5點說明：台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者、中國才是區域不穩定及改變現狀的根源、捍衛中華民國現狀沒有「台獨」問題、台美安全合作與軍售是維護區域和平穩定的關鍵要素，以及台灣是全球核心利益之所在，台海和平穩定絕不會被犧牲或交易。

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國民黨今晚表示，民進黨的問題是「想獨又沒有能力獨、想獨又沒有膽量獨」，只好在「台灣」、「中華民國」、「中華民國台灣」之間閃來閃去，以「台灣早就是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國」來假裝獨立。

國民黨呼籲賴總統應該開大門走大路，中華民國就是中華民國，連一個人都是行不改名坐不改姓，何況是堂堂的中華民國？賴總統和民進黨不要故弄玄虛，用中華民國偷渡台獨，就以為能夠呼嚨天下人。

國民黨強調，賴清德既然是中華民國的總統，就該義正詞嚴的說：「中華民國早就是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國」。

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