解析「川習會」 日專家：美方真正訊號警告北京勿惹事

日本前陸將小川清史（左）與國際政治學者淺野和生（右），在日美台關係研究所舉辦的台灣有事研討會中發表主題演說。（記者林翠儀攝）

針對日前舉行的美中「川習會」，日本前陸將小川清史與國際政治學者淺野和生分析指出，中方雖再次對台灣問題強硬表態，但美國其實幾乎沒有太認真理會，反而更像是在對中國施壓，「不要惹事生非」。美方真正的訊號，是警告中國不要進一步升高區域風險。

日美台關係研究所16日舉辦一場名為「應對台灣有事，目前該如何準備」的研討會，由小川清史和淺野和生擔任主題演講人，參加研討者包括日本李登輝之友會副會長梅原克彥、前海將矢野一樹、前海將補（少將）佐佐木孝博、拉布丹學院教授阿久津博康等人。

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小川清史在會中表示，對美國總統川普而言，這場峰會「其實沒有太大的利益」。他認為，美國目前在伊朗問題上，已經沒有需要再依賴中國協助的地方，現在已經不再需要借助中國的力量。

對於各界高度關注的台灣議題，小川指出，中方雖在會談中再次對台灣問題強硬表態，但美國其實幾乎沒有太認真理會，反而更像是在對中國施壓，「不要惹事生非」。

淺野和生在會後受訪時指出，台灣問題本來就不是美中兩國可以決定的事情。國際社會對台灣問題的討論框架，某種程度上已被中國主導。外界普遍從「一個中國理所當然存在」、「台灣是中國核心利益」的前提出發，但這本身就有問題。

淺野質疑，為何國際社會會以「中國是否應該統一台灣」作為討論前提？如果從零開始思考，未必需要接受這樣的邏輯，而且台灣人民自己也未必希望那樣，只是中國單方面如此主張而已。

對於川普在台灣問題上的低調態度，淺野認為，美方並非改變立場，而是基於現實考量採取謹慎態度。他指出，無論是國際局勢或台灣內部情況，目前都相當複雜，美方恐怕也沒有條件對任何一方做出過於明確的表態。

此外，淺野也注意到，中國此次對川普的接待規格明顯升高。他指出，川普此次甚至進入中南海接受接待，這在中國對外國領袖的待遇中相當少見，代表中國對改善對美關係，確實帶有非常強烈的重要性與迫切感。

但他同時強調，美國之所以能不在台灣問題上說出不願說的話，正因為美方已不再像過去那樣對中國抱持幻想。美國過去一直以自己的期待理解中國，認為中國富裕後就會自由化、重視人權，但如今這種想法已完全消失。

淺野指出，美國現在即使口頭上談「G2」，也只是基於國際戰略需要，思考如何與中國打交道、如何利用中國，而不是重新相信中國會成為價值觀相同的夥伴。從這次會談內容與結果來看，反而顯示出「G2其實並不存在」。

他也特別提到，川普在峰會後立即與日本首相高市早苗通電話一事「非常值得注意」。他認為，川普與高市之間恐怕存在比外界所知更多的戰略溝通，而這次通話也帶有某種「確認與回報」的意味。

日美台關係研究所16日舉辦「應對台灣有事，目前該如何準備」的研討會。（記者林翠儀攝）

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