美權威媒體：川普幕僚憂心 習近平5年內犯台 美AI晶片鏈中斷

美媒Axios引述總統川普的親近幕僚報導，剛落幕的「川習會」所帶來結果，恐是中國5年內犯台的危險性急遽升高。（路透）

美國網路媒體Axios獨家披露，美國總統川普的親近幕僚擔憂，剛落幕的北京峰會所帶來最實質的結果，恐怕是中國國家主席習近平在未來5年內侵犯台灣的危險急遽升高。

川普幕僚警告，習近平正藉此展現與美國「平起平坐」的姿態，並宣示對台野心；一旦台海爆發衝突，恐將切斷美國企業發展人工智慧（AI）所需的晶片供應鏈，對美國整體經濟造成無可挽回的重擊。

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美中平起平坐 習近平傳達「台灣是我的」

報導指出，川普的部分親近幕僚指出， 川普很喜歡習近平在他這次訪問北京期間，為他安排的排場與特殊禮遇，但雙方的言辭與這種表面上的友好氛圍並不相符。一名顧問認為，習近平「正試圖將中國推向一個新地位，他在傳達：『我們不再是個崛起中的強權。我們與你們平起平坐。而且台灣是我的。』」

該名顧問進一步指出，「這次訪問發出一個訊號，亦即台灣在未來5年內面臨攤牌的可能性大幅增加。」「我們在經濟上根本無法做好準備，晶片供應鏈距離自給自足還差得很遠。對於各家企業執行長，甚至對整體經濟而言，沒有什麼比晶片供應鏈更迫切的問題了。」

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