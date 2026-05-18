美創投家稱「18個月後台灣不重要」 挨批無知、低估情勢

矽谷知名創投家帕里哈皮提亞（右）日前上節目稱，「大概只差1到2奈米，就能做到我們在戰略上需要台灣替我們做到的事情」，「還有18個月的時間，台灣便不會再像今天這樣成為討論焦點」，這說法引來各界砲轟。（路透資料照）

美國創投家帕里哈皮提亞在最新ALL-IN Podcast節目中表示，台灣18個月後將失去在半導體上的戰略重要性，影片在社群擴散並遭致各方批評。前美國駐俄羅斯大使麥弗爾點出台灣民主價值；紐時專欄作家佛蘭契反駁這是一種在戰略上與道德上都極度貧乏的思維。

矽谷知名創投家、曾任臉書（Facebook）高層的帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）在ALL-IN Podcast節目上指出，還有18個月的時間，台灣便不會再像今天這樣成為討論焦點。

請繼續往下閱讀...

帕里哈皮提亞接著說：「為什麼是18個月？因為我們現在大概只差1到2奈米，就能做到我們在戰略上需要台灣替我們做到的事情。」他還表示，「今天，台灣的重要性是經濟性的；而如果你把這個因素拿掉，我認為我們對台灣的態度就會變得非常不一樣。」影片隨後在社群發酵。

針對此番言論，前美國駐俄羅斯大使、史丹佛大學學者麥弗爾（Michael McFaul）在X平台上表示，「我們有些人，其實真的在乎台灣是民主政體這件事。中華人民共和國不是。」

印太國防政策專家赫辛格（Blake Herzinger）在X指出，把擁有2300萬人口的自由民主台灣，輕率地當成半導體供應鏈問題來看待，「這種觀點比較像是我會預期2003年矽谷科技烏托邦主義者會有的看法，而不是2026年還會出現的觀點」。台灣是第一島鏈中的關鍵門戶。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）國防戰略資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）也在X上批評，指出台灣的重要性不只是晶片，而是整個印太地緣戰略的關鍵位置，涉及到中國會不會突破第一島鏈、重塑印太秩序，並削弱美國在亞洲的地位。

戴維斯說，這也牽涉倫理與道德層面的問題。台灣是一個擁有2000多萬人口的自由民主社會，人民為爭取自由付出艱辛努力；若為了中國這樣的威權壓迫者，而犧牲台灣這個民主國家的福祉，無異於重演1938年慕尼黑協定中犧牲捷克斯洛伐克邊境的蘇台德地區。

紐約時報（The New York Times）專欄作家佛蘭契（David French）則批評，這是一種在戰略上與道德上都極度貧乏的思維。台灣的戰略重要性不是只有晶片，「我們（美國）對於嚇阻侵略戰爭本身就有直接利益，尤其是嚇阻針對民主盟友的侵略戰爭」。

科技評論者傑福瑞斯（Daniel Jeffries）表示，帕里哈皮提亞的說法，是他近來在這個平台上聽過最無知的看法之一。

傑福瑞斯說，外行人聽到「我們只差1到2奈米」，就以為半導體只是電晶體尺寸的問題，完全不是如此，真正的護城河在於良率、封裝技術、高頻寬記憶體（HBM）整合、基板、製造設備與工具鏈，還有只能靠長期累積的製造專業知識，及勞動力密度、供應鏈協調能力等。

由於帕里哈皮提亞在節目中還提到大腦晶片公司Neuralink展示了一台幾乎在奈米尺度下運作的機器，來進行晶片植入大腦手術。傑福瑞斯表示，這就好像是在說「我們距離取代全球石油體系只剩18個月，因為我們已經造出一台很不錯的電動腳踏車」。

相關新聞請見：

台灣在18個月內失去戰略重要性？美專家點原因：只差1到2奈米距離

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法