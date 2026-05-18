史詩對決？高雄鼓山2里長選舉恐成2對父女「捉對PK」

高市現任龍水里長初學霖與女兒初文琪，將分別投入下屆北美術館里長與南美術館里長選戰。（初學霖提供）

涵蓋前後任里長恩怨、兩位父親間的較量、新世代女性的對決！高雄市鼓山區南美術館里、北美術館里有機會出現「兩對父女檔」PK兩里的里長，被里民稱為全台首例、史詩級別里長大戰，但目前三缺一、就等一位爸爸的決定。

高雄美術館特區人口逾3.5萬人、原屬龍水里，今年7月將以美術東三路為界分為南、北美術館里，南美術館里約1.6萬人、北美術館里約1.9萬人。

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現任龍水里長初學霖服務頗受好評，決定投入北美術館里長選戰爭取連任，跟在父親旁邊長期參與地方服務的女兒初文琪將挑戰南美術館里長，老初與小初誓言攜手繼續服務里鄰。

前里長周金福的女兒周婉霖近期在父親舊服務處掛出看板，宣告投入南美術館里長選戰，質感標語加上年輕造型相當吸睛，地方盛傳曾獲績優里長的前里長周金福也可望重出江湖？

龍水里民指出，如果周金福確定參選，將是高市選舉史上、甚至可能是全台首例的「兩對父女檔」在相鄰兩里PK里長，這中間夾藏前後任里長恩怨、父親間的較量、女兒們的對決，堪稱史詩級別里長大戰。

周金福的女兒周佳錚表示，感謝外界關心，但爸爸仍在評估是否參選?目前家人會先全力為妹妹周婉霖助陣，爭取里民支持，如果有消息，會儘快公布。

龍水里前里長周金福的女兒周婉霖在舊服務掛出看板，將競逐南美術館里長。（記者王榮祥攝）

初文琪長期參與里長服務處相關事務，對里內環境相當熟悉。（記者王榮祥翻攝）

地方盛傳前龍水里長周金福考慮重出江湖?家人透露他還沒決定，圖為周金福與周婉霖。（周佳錚提供）

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