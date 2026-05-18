哈瑪斯指揮官被擊斃 納坦雅胡：10/7突襲事件主謀已幾乎被剷除

納坦雅胡17日表示，消滅所有策劃10月7日襲擊事件的人是加薩戰爭的關鍵目標，以色列已經幾乎完成此目標。（路透）

以色列持續追殺參與2023年「10月7日突襲」殘存的哈馬斯高層，以色列軍方證實，哈瑪斯（Hamas）在加薩的軍事指揮官哈達德（Ezzedin al-Haddad）已於15日晚間的空襲中喪命。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）17日表示，消滅所有策劃10月7日襲擊事件的人是加薩戰爭的關鍵目標，以色列已經幾乎完成此目標。

綜合外媒報導，納坦雅胡在每週內閣會議中表示：「我承諾過，參與大屠殺和綁架行動的每一位主謀都將遭到剷除，無一倖免，現在我們已經非常接近完成這項任務。」在10月7日突襲事件發生後，以色列軍方和情報單位持續針對哈瑪斯的高層政治領袖及武裝指揮官展開獵殺行動。

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在加薩戰爭期間，以色列已經宣布暗殺多名哈瑪斯領袖，包括該組織前政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh），以色列士兵也擊斃哈瑪斯軍事領袖辛瓦（Yahya Sinwar），長期擔任哈瑪斯武裝派系指揮官、同被視為襲擊主謀的戴夫（Mohammed Deif）也於戰爭期間遭到擊殺，如今10月7日突襲事件主謀已經幾乎被以色列剷除。

納坦雅胡17日時也承認，以色列一直擴大控制加薩領土，「現在我們在加薩控制的土地不是50％，而是60%」。納坦雅胡強調：「我們正在加強對哈瑪斯的控制，我們非常清楚我們的使命為何，那就是確保加薩不再對以色列構成威脅。」

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