驚！阿聯核電廠遇襲 沙烏地攔截3架無人機

阿布達比證實，1架突破防空系統的無人機擊中了巴拉卡核能發電廠外圍的1部發電機。（歐新社資料照）

阿拉伯聯合大公國17日證實，該國1座核電廠因遭受無人機攻擊發生火災；沙烏地阿拉伯則表示，同日攔截了3架無人機。自2月28日美國、以色列對伊朗發起空襲以來，伊朗無人機頻頻入侵境內設有美國軍事基地的波斯灣（Persian Gulf）國家，據傳阿聯等國除了力挺美國，也暗中發動反擊。

路透報導，阿聯官員表示，正調查核電廠攻擊事件的源頭，並強調阿聯完全有權對此類「恐怖攻擊」作出回應。1名阿聯總理外交顧問指出，無論攻擊是由「主謀」或者其代理人所發動，這都意味中東局勢急遽升溫。

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阿布達比媒體辦公室發布聲明證實，這架無人機突破阿聯防空系統，擊中了巴拉卡核能發電廠（Barakah Nuclear Power Plant）外圍的1部發電機。

聲明稱，輻射安全未受影響，事件無人受傷。阿聯核子監管機構隨後證實，攻擊並未造成放射性物質外洩。

阿聯國防部稱，17日另攔截並摧毀了2架無人機，這些無人機自該國「西部邊境」入侵。國防部並未提供更多事件細節。

國際原子能總署（IAEA）表示，緊急柴油發電機正為巴拉卡核電廠的「3號機組」供電，並呼籲各方在任何核電廠附近應保持「最大限度的軍事克制」，原子能總署將密切關注事態發展。

與此同時，沙烏地阿拉伯17日表示，成功攔截3架從伊拉克領空入侵的無人機，並予以摧毀。沙國警告，將採取必要措施，應對任何侵犯主權和安全的企圖。

沙烏地國防部發言人馬里奇（Turki al-Maliki）指出，這些無人機今天上午進入境內，表示國防部「保留在適當時間和地點作出回應的權利」。

儘管自4月停火生效後，中東衝突的敵對行動已明顯減少，但受伊朗支持的伊拉克民兵組織仍持續向包括沙烏地阿拉伯、科威特等波斯灣國家發射攻擊型無人機。

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