楊寶楨要選到底！民眾黨台中選情掀波 陳清龍：本週邀詳談

民眾黨前發言人楊寶楨表達堅定參選中市東南區市議員意願，陳清龍表示，本週再約她詳談。（翻攝楊寶楨臉書）

民眾黨前發言人楊寶楨堅稱若黨不提名她參選台中市議員不排除退黨參選，一席話引發黨內風暴；民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，楊寶楨已跟市黨部有聯繫，總算有第一步接觸，他會在本週再邀請楊寶楨再做進一步的詳談。

楊寶楨前一陣子透過直播喊話黨中央徵召她參選台中市東南區議員，卻一直未直接跟市黨部或黨中央接觸，並質疑黨部提名作業為何沒有下文，對外表達黨若不提名不排除退黨、直接參選到底，引發爭議；陳清龍也回應，呼籲她趕快跟市黨部接觸，可透過黨的提名辦法，依正常程序來獲得提名。

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相較之下，民眾黨前立委蔡壁如想獲得黨徵召參選彰化縣長，日前是拿著申請書向黨中央申請，蔡壁如也先跟彰化縣黨部接觸過。

楊寶楨跟台中市黨部聯繫後發文，表示已和市黨部及黨中央進一步聯繫溝通，也把之前的誤會都釐清，表示會尊重黨內的機制，但她仍然會參選到底，且要參選東南區市議員。

陳清龍表示，楊寶楨已有跟他聯繫，因為前兩天是假日，沒有進一步的對談，將會在本週再邀請楊寶楨進行討論，做進一步的詳談。

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