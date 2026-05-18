澄清川普暫緩對台軍售發言 美貿易代表：對台政策沒有改變

針對美國總統川普暗示可能會暫緩對台軍售的言論，美國貿易代表葛里爾強調，美國對台政策「沒有改變」。（美聯社檔案照）

針對美國總統川普暗示可能會暫緩對台軍售的言論，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）17日強調，美國對台政策「沒有改變」，試圖淡化外界對美國支持台灣立場產生分歧的臆測。

眾院議長強生重申國會堅定挺台

川普聲稱將對台軍售作為與中國談判的「籌碼」，並與中國國家主席習近平討論此事，可能牴觸《台灣關係法》（TRA）與「六項保證」（Six Assurances），但聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）重申，國會將堅決阻擋中國奪台，並持續致力於支持台灣。

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美國政治新聞媒體Politico報導，葛里爾在接受美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目訪問時表示，美國的對台政策「沒有改變」，「總統非常專注於確保那裡不會發生任何事。這就是為什麼他隨後對媒體表示：『我沒有在台灣問題上對習近平主席做出任何承諾。』而且總統將對軍售案以及何時、是否進行，保留自己的決定權。」

川普政府於去年12月批准創紀錄的110億美元對台軍售方案，但他上週表示，在與習近平於北京舉行峰會後，他正在考慮如何處理另一項重大的對台軍售案。在接受「福斯新聞」（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）訪問時，川普表示，這項決定將取決於中國。

川普說：「我還沒批准。我們要看看情況會如何發展。我可能會批准，也可能不會……這取決於中國。坦白說，這對我們來說是非常好的談判籌碼。這是一大批武器。」

報導指出，川普與習近平討論對台軍售，似乎明顯違反前總統雷根（Ronald Reagan）政府所做出的「六項保證」，其中包括美國不會就對台軍售問題徵詢北京意見。

川普15日在「空軍一號」上告訴記者：「我該怎麼做？告訴他因為我有一份1982年簽署的協議，所以我不想跟你談這個嗎？實際上，我們非常詳細地討論了整個軍售問題。」他表示，將在「接下來相當短的一段時間內」做出決定。

川普的言論暗示，他可能還違反1979年的《台灣關係法》。該法承諾美國將「提供防禦性武器給台灣，並維持美國抵抗任何訴諸武力、或使用其他高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動能力。」

葛里爾表示，對台軍售是中方總會提出的議題，「因此，總統正在考量如何處理此事。」

眾議院議長強生則在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目中表示，美軍和歷任總統「都在密切關注此事」，而且國會依然致力於支持台灣的獨立。

強生說：「我們對此有利害關係，全世界所有熱愛自由的人也是如此。中國不能就這樣過去奪取土地，我們將堅定且堅決地捍衛這一點——我知道國會將會這麼做。」

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