屏縣今年國一新生常態編班改採學力檢測成績 5/28測驗

屏東縣今年國中新生編班將採學力檢測結果，依成績高低順序S型排列方式分配就讀班級。（記者羅欣貞攝）

去年（114學年度）起屏縣學力檢測對象擴大納入國小六年級學生， 今年（115學年）的學力檢測將於本（5）月28日舉行，縣府教育處因此規畫，今年起國中新生常態編班將改採國小六年級學生學力檢測結果，依成績高低順序S型排列方式分配就讀班級，7月17日編班。

為能精確診斷學生的學習迷思與學力落點，並提供客觀數據協助第一線教師精準調整教學策略，屏縣持續委請國立台中教育大學協助，於每年5月最後一週星期四辦理「學生學習能力檢測」，去年（114學年度）起更擴大施測年級，從原本的國小三、五年級及國中七年級（國一）共三個年級，增加為國小三年級至國中八年級（國二）共六個年級全面施測，測驗科目為國語文、英語文及數學三科。

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屏縣府教育處說明，縣屬學校由縣府統一辦理常態編班作業，國中七年級（即國一）編班現行作法是採學生學期成績，因各校成績評量基準不同，需先轉換成T分數後，再依T分數高低順序S型排列方式分配就讀班級。因去年度起屏縣學力檢測對象擴大納入國小六年度學生，因此規劃今年度起國中常態編班採國小六年級學生學力檢測結果，依成績高低順序S型排列方式分配就讀班級。

教育處指出，今年度學生學力檢測訂於下週四（5月28日）辦理，縣屬國中小三至八年級全體學生均參加檢測，非僅抽選部分班級，經統計今年度參加學生共3萬4760人，包含國中40校，國小162校，其中2所國立學校為主動申請測驗。7月17日辦理國民中小學常態編班作業。

教育處說明，依近年學力統計分析，屏縣學生國語文表現相對穩定，數學科則仍有提升空間。縣府運用測驗數據找出學生於國語文、數學、英語文三科的學習斷點，提供各校調整教學策略、規劃補救課程的科學參考，以掌握學習迷思。提供學校及教師檢測結果，提升教師針對不同程度學生設計差異化教材與評量，落實差異化教學。

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