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    首頁 > 生活

    屏縣國一常態編班改採學力檢測成績 屏教產憂壓縮多元學習

    2026/05/18 07:47 記者羅欣貞／屏東報導
    屏教產針對國中新生編班改採學力檢測成績提出憂慮。（取自屏東縣教育產業工會臉書）

    屏教產針對國中新生編班改採學力檢測成績提出憂慮。（取自屏東縣教育產業工會臉書）

    屏東縣今年起國中新生常態編班新制將改採學力檢測成績，屏東縣教育產業工會透過社群平台提出憂慮，擔心長期是否可能讓教育現場更加偏重考科表現，壓縮多元學習與適性發展空間。屏縣府教育處則回應，學力檢測結果並非用於學校或學生排名，而是落實差異化教學的重要參據，以達到「確保學力」的教育承諾。

    屏教產表示，當測驗開始影響編班，也可能逐漸改變教學現場，包含教師教學方向、學生學習壓力、家長對成績的焦慮、學校對分數表現的期待。尤其目前學力檢測內容，仍以國語、英語、數學三科為主。長期下來，是否壓縮多元學習與適性發展空間？這是許多第一線教育工作者擔憂之處。

    屏教產認為，教育不應過度依賴單一測驗、避免測驗持續擴大影響教學現場、讓教育回歸多元學習與適性發展。教育的目的，不只是分數。而是讓每個孩子，都能在不同能力與興趣中，找到自己的可能與價值。觀察近年來，部分學校為了追求學力檢測表現，開始增加練習題、模擬測驗與考科訓練，甚至影響正常教學安排。

    屏東縣府教育處則回應指出，評量為教學的一環，學力檢測目的在協助教師找出學生的學習缺口與迷思概念，透過客觀數據協助第一線教師及早發現學習落後的學生並挹注資源，可有效避免學習鴻溝擴大。

    教育處說明，屏縣將「確保學力」視為不容妥協的教育承諾，從教師個人經驗直覺，轉向以大數據監測為基礎的精準策略，檢測結果並非用於學校或學生排名，而是落實差異化教學的重要參據，使教師從「教完」轉變為確保學生「學會」。

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