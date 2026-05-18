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    首頁 > 生活

    新北動保處提醒寵物貓飼主 佈置居家須謹慎選擇盆栽

    2026/05/18 07:50 記者黃子暘／新北報導
    部分常見居家植栽對於貓咪而言，可能具有強烈毒性，例如百合花、蘇鐵、杜鵑花、長壽花對貓咪有極高致死率。（新北市動保處提供）

    部分常見居家植栽對於貓咪而言，可能具有強烈毒性，例如百合花、蘇鐵、杜鵑花、長壽花對貓咪有極高致死率。（新北市動保處提供）

    部分常見居家植栽對於貓咪而言，可能具有強烈毒性，新北市府動物保護防疫處長楊淑方提醒，例如「百合花」被列為寵物貓頭號殺手，常見的裝飾盆栽如蘇鐵（西鐵）、杜鵑花及萬年青等，對貓咪的神經系統、肝臟及口腔黏膜也具有嚴重傷害，為預防寵物誤食中毒，動保處歸納「居家植物紅綠燈」清單，呼籲飼主在布置居家環境前務必先行核對。

    動保處指出，根據國內外寵物醫療數據顯示，居家植物中毒高居意外死傷前三名，以百合花為例，它對人安全無害，但全株對貓皆有劇毒，僅需接觸極少量花粉，或飲用插花過的水，便可能在短時間內引發急性腎衰竭，若未能在中毒初期黃金4小時內送醫處置，會演變成不可逆的腎功能衰竭。

    動保處說，常見植物可區分為紅、黃、綠燈區三類，紅燈區為絕對禁止，包括百合花、蘇鐵、杜鵑花和長壽花；黃燈區為避免接觸，有黃金葛、萬年青、龜背芋和蘆薈等，易引發嘔吐和流涎；綠燈區為貓咪友善，包括貓草（小麥草）、波士頓腎蕨、吊蘭、蝴蝶蘭，但仍建議避免過度啃食。

    動保處表示，如發現貓咪異常流口水、嘔吐、腹瀉、精神萎靡或步態不穩等，家裡又有相關植物，且懷疑誤食，飼主應拍攝植物照片或攜帶殘骸，立即送往動物醫院診治，切勿自行幫貓咪催吐，應把握黃金4小時緊急送醫；過失傷害動物恐觸犯動物保護法，提醒飼主留意，任何飼養或醫療問題可洽1959動保專線24小時服務，動保處也有獸醫師免費諮詢專線（2959-6353）。

    部分常見居家植栽對於貓咪而言，可能具有強烈毒性，飼主選擇佈置家中環境時需留意。（新北市動保處提供）

    部分常見居家植栽對於貓咪而言，可能具有強烈毒性，飼主選擇佈置家中環境時需留意。（新北市動保處提供）

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