補助沒共識！ 台中山海環線計畫待努力

台中「山海環線計畫進度」正進行中。（市府提供）

台中「山海環線計畫進度」備受矚目，該計畫包含山線高架延伸烏日、海線雙軌暨部分高架化及甲后線，交通部於2月6日轉行政院公文，提出烏日、海線雙軌暨部分高架化希望回歸中央跟地方補助辦法，中央跟市府依一定比例分配建設經費，台中市捷工局3月底回文還是希望專案補助；雙方無共識下，山海環線計畫要完工遙遙無期。

至於甲后線，由於並非台鐵原有鐵路的路網，交通部希望捷工局能釐清未來營運單位是市府還是台鐵，捷工局表示，正在研議中。

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台中山海環線計畫共有三項，分別是山線高架延伸烏日、海線雙軌暨部分高架化及甲后線。

過去山線鐵路高架化只到大慶站，民眾希望延伸到烏日，捷工局展開延續台中鐵路高架捷運化計畫，將山線鐵高架化由大慶站延至烏日站，改建烏日高架車站，總長約3.7公里。

此外，「海線雙軌暨部分高架化」，捷工局規劃大甲至沙鹿雙軌高架化，沙鹿以南至追分則為平面雙軌，大甲站、清水站、沙鹿站改建為高架車站，高架段長10.9公里、平面段長15公里。

另外一條就是甲后線，連結海線大甲站及山線后里站，共增設3座車站，總長約14.3公里。

由於中央跟台中市政府對山線高架延伸烏日、海線雙軌暨部分高架化的興建經費分配問題竟見不一，台中市政府認為應該中央全額支付，因此要求專案補助，而中央則認為應該回歸補助辦法，雙方各分配一定比例支付。

因此交通部於2月6日轉行政院公文，提出烏日、海線雙軌暨部分高架化要求回歸中央跟地方補助辦法，依一定比例中央跟地方分配經費，捷工局則於3月底回文還是希望專案報助。

因此，台中山海環線計畫進度是否能往前一步，則是未知數。

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