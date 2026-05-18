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    首頁 > 生活

    季節限定！彰市私房景點布袋蓮噴發夢幻浪漫

    2026/05/18 08:40 記者湯世名／彰化報導
    彰化市私房景點布袋蓮噴發夢幻浪漫。（米諾斯提供）

    彰化市私房景點布袋蓮噴發夢幻浪漫。（米諾斯提供）

    季節限定！布袋蓮由於繁殖力驚人，常阻塞水道，還會影響水質，有「生態殺手」封號，公家單位欲除之而後快，不過目前彰化市一處魚池布袋蓮開花，一整片的紫色花海，朵朵綻放奪目，彷彿鋪上大片紫色花毯，相當壯觀，有遊客稱紫色花海鋪滿水面如「河上薰衣草」，既夢幻又浪漫，目前已大開8成，想賞花可要快。

    位於彰化市台74線快速道路與河濱路附近的一處稻田旁水池，最近開滿了紫色花朵，原來目前正是布袋蓮的開花季節，形成一片紫色花海景觀，若是從74號快速道路上觀看，即能看見全景。

    根據維基百科顯示，布袋蓮曾被許多國家引進，起初用以飼料、觀賞用途，不過由於其繁殖力強，蔓延在河道上的布袋蓮常堵塞河道，還會阻擋陽光，大量消耗水中的溶解氧，造成水生植物、魚類死亡，而有生態殺手封號。

    生態攝影師米諾斯說，布袋蓮雖對生態有嚴重危害，但這裡盛開的藍紫色花海，卻意外的令人驚喜。一整片粉紫色花海大爆發，伴隨著藍天白雲，夢幻又浪漫。布袋蓮一年開花2次，預計第一波開到5月底，第二波則在秋季的10月開花；目前花開8成，但布袋蓮花期不長，想要來此秘境一睹浪漫花海的人，手腳可要快。

    布袋蓮大爆發形成一片紫色花海景觀。（米諾斯提供）

    布袋蓮大爆發形成一片紫色花海景觀。（米諾斯提供）

    目前是布袋蓮的開花季節。（米諾斯提供）

    目前是布袋蓮的開花季節。（米諾斯提供）

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