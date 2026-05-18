毛孩零食新商機 淘汰蛋鴨變身寵物經濟

淘汰蛋鴨變身毛孩肉條零食，搶攻寵物經濟新商機。（畜試所提供）

一般蛋鴨在產蛋約2年後，因生產效率降低而面臨淘汰，多以化製處理；農業部畜產試驗所成功開發出高價值的寵物肉條零食，落實資源循環利用，協助老鴨變身毛孩「加值好物」，結合當前蓬勃發展的寵物經濟，為傳統產業帶來新商機。

根據畜禽統計調查，台灣目前在養的產蛋褐色菜鴨（蛋鴨）約有189萬隻，一般蛋鴨在產蛋約2年後面臨淘汰；畜試所指出，「熟齡」老鴨因體型小、肉量有限，導致屠宰效益低，以往未能有效利用，多以化製處理。

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畜試所認為，鴨肉本身仍含有高品質蛋白質及高比例的多元不飽和脂肪酸，且鐵質與維生素含量豐富，具有再利用的潛力；研究團隊將熟齡老鴨搭配白肉雞肉，開發適合寵物嚼食的禽肉條產品。

畜試所提到，產品製程導入模擬罐頭食品的高溫滅菌技術，確保產品在常溫保存條件下能保持食品安全。

分析結果，禽肉條的粗蛋白質含量達42.5%，可提供寵物優良營養補充；透過潛在業者進行寵物適口性測試，顯示禽肉條風味十足、對家犬、家貓的適口性佳且接受度高，可兼顧寵物營養、咀嚼需求，具有市場開發潛力。

畜試所表示，未來也能進一步延伸開發如肉泥或肉乾等多樣化產品，歡迎有意願業者透過技術移轉與產業合作，協助建立加工技術，促進畜禽資源循環利用，為傳統產業拓展更多元的發展方向。

畜試所小規模量產，進行測試。（畜試所提供）

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