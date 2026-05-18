埔里昨5.1地震 能高越嶺道西段發現新崩塌

能高越嶺西段10K處落石增加。（林保署南投分署提供）

昨日上午8時46分發生埔里鎮5.1地震，地震深度僅15.5公里，南投縣內沒有災情傳出，惟能高越嶺西段在天池山莊往光被八表50公尺處有新崩塌處，另步道6K、10K處落石增加，目前都能通行，請山友行經留意有無零星落石。

昨日上午8點46分的芮氏規模5.1地震，震央在南投縣埔里鎮，地震深度僅15.5公里，屬於極淺層地震，也是南投縣今年第一個規模超過5的淺層地震。國姓鄉震度達4級，南投縣合歡山、奧萬大、埔里鎮也達3級，民眾感到劇烈搖晃，所幸沒有房屋受損等災情傳出。

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經過這波地震的搖晃，玉管處轄管的園區、步道沒有毀損的通報，而靠近國姓、仁愛一帶的能高越嶺西段，原本地質就較破碎，有些路段容易落石坍方，昨日即有新增崩塌處，在天池山莊通往光被八表大約50公尺處（尚未過橋處），工作人員已放三角錐警示。

林保署南投分署表示，埔里5.1地震並未造成步道明顯損害，但沿線零星落石增加，如6K、10K處，因此請山友經過時特別注意。

天池山莊往光被八表越50公尺處有新崩塌，現場有放三角錐提醒。（林保署南投分署提供）

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