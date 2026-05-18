高雄遛小孩新去處 「2026豆陣來寮寮」5/23、5/24登場

「豆陣來寮寮」親子闖關歡樂滿載。（圖由觀光局提供）

高雄遛小孩又有新去處！高雄市觀光局主辦的「2026豆陣來寮寮」活動，將於5月23、24日（六、日）下午2時至6時，在大寮捷運站1號出口前草皮區登場，是特別為小朋友量身打造的放電行程，也能讓遊客深度體驗大寮紅豆菱角文化，並規劃2條小旅行。

觀光局長高閔琳表示，大寮以紅豆、菱角等特色作物聞名，近年更因捷運通車，成為高雄宜居宜遊的區域。今年推出「豆陣來寮寮」活動，現場規劃5大趣味闖關遊戲，包含「菱角殼染布DIY」、「紅豆敲打棒DIY」、「紅磚保齡球」、「彈看看挑戰賽」及「夾夾樂挑戰賽」，結合在地紅豆、菱角、紅磚等元素，親子合作完成3項即可兌換現烤紅豆餅或紅豆冰淇淋（每日限量500名）。

請繼續往下閱讀...

舞台則有精彩表演，23日與24日分別邀請糖果星球派對、小丑氣球互動秀、小麻雀樂團、路邊食薏仁、丁兆威、魚皮、Violin Clara、張亮涵等團隊帶來活力唱跳與演出；更規劃專屬寵物的「毛小孩漫食活動」，歡迎飼主帶著毛孩一同報名參賽，前三名最快完食者可獲得寵物飼料。

此外，現場還有超過30家美食文創市集，匯聚在地協會、農會產品與特色美食，讓民眾邊玩邊吃，享受豐盛的味蕾饗宴。今年活動並結合大寮在地「文化環境發展協會」，規劃2條小旅行，帶領民眾走訪瑞榮紅磚工廠、古厝等地，並體驗紅豆餅製作，從歷史、人文到手作，全面感受大寮的獨特風情，小旅行受到民眾喜愛，報名推出即秒殺完售。

現場超過30家美食文創市集。（圖由觀光局提供）

完成闖關活動可獲得現烤紅豆餅。（圖由觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法