以軍揭西法醫院地道 長55公尺

以色列軍方公布影片，指控哈瑪斯在加薩走廊西法醫院地下，挖掘長達55公尺的地道，人質曾被帶入該院，甚至遭到虐待，包括一名被俘以軍女兵遭到處決。 （法新社）

2023/11/21 05:30

公布影片 指人質遭帶入醫院虐待 1以軍女兵遭處決

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列軍方十九日公布影片，指控巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在加薩走廊最大醫療機構「西法醫院」下，挖掘長達五十五公尺的地道，哈瑪斯先前突襲以國時劫持的人質，曾被帶入該院，甚至有人在院內遭到虐待，包括一名被俘以軍女兵遭到處決。

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以軍發言人哈加里指出，以軍工兵利用推土機推倒醫院大樓外牆後，發現一條「恐怖地道」入口，為一個堅固的通風井，裡頭有一座向下延伸十公尺的螺旋梯，接著是五十五公尺長的通道，通往一座防爆門。不過，由於擔心遭到誘殺，以軍尚未嘗試打開門。情報顯示，打開門可能會發現一個「用於指揮和控制的大房間」，也可能引發地道龜裂。以軍將持續搜索該地區，查看是否有其他通道。

發現一車炸藥、步槍、火箭彈

哈加里還說，以軍在醫院建築群內發現一輛白色豐田皮卡車，裡面裝有「火箭彈、炸藥、手榴彈和AK-47突擊步槍」，與哈瑪斯上月七日襲擊以國時使用的車輛一模一樣。當以軍十六日首度進入西法醫院時，裡面大約有兩千人，整個院區佔地約八公頃。以軍一直指控哈瑪斯以西法醫院充當基地，但哈瑪斯和醫院人員均予否認。

與此同時，以軍也公布監視器影片指控，在十月七日上午十時五十三分，一名穿著短褲和淺藍色襯衫的男子，被五名男子拖過看似入口大廳的地方，其中至少三人攜帶武器。第二個時間點則是同日上午十時五十五分，一名身穿內衣的受傷男子被七名男子推到輪床上，其中至少四人攜帶武器。哈加里表示，上述兩名男子是來自尼泊爾和泰國的人質，但他們尚未找到兩人，也不清楚其下落。

以官員鼓勵巴人自願重新安置

以軍和情報部門指出，這些調查結果證明，哈瑪斯在大屠殺當天以西法醫院做為基地。此外，被扣為人質的以軍女兵馬仙諾（Noa Marciano），也被關押在距離西法醫院附近，雖然她曾在空襲中受傷，但傷勢並不致死，而是被哈瑪斯處決。哈瑪斯則全盤否認前述指控，並聲稱曾將幾名俘虜送往醫院治療，其中有些人是在以軍空襲中受傷。

另外，以國情報部長加姆里爾十九日投書「耶路撒冷郵報」指出，戰後選項之一是，國際社會基於人道主義考量，鼓勵巴勒斯坦人「自願重新安置」在全球各地，並且協助支付安置費用，協助他們在新的國家建立新生活，而非為重建加薩提供資金，或是資助失敗的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署。

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