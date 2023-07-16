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    南韓暴雨22死14失蹤

    慶尚北道西北部醴泉郡村落遭土石流襲擊，民宅崩壞。（法新社）

    慶尚北道西北部醴泉郡村落遭土石流襲擊，民宅崩壞。（法新社）

    2023/07/16 05:30

    南韓中部地區13日起連日暴雨引發洪水與山崩，根據南韓中央災難安全對策本部數據，慶尚北道、忠清南道、世宗特別自治市、忠清北道死亡人數截至15日傍晚已累計22人，另有14人失蹤。鑑於忠清北道中部槐山郡的槐山大壩開始氾濫並淹沒附近的低窪村莊，當地3.8萬居民超過6400人15日一早遭勒令疏散。（編譯周虹汶）

    忠清南道的公州市一處村落遭洪水淹沒。（路透）

    忠清南道的公州市一處村落遭洪水淹沒。（路透）

    慶尚北道當局救難人員15日努力搜救倖存者。（歐新社）

    慶尚北道當局救難人員15日努力搜救倖存者。（歐新社）

    慶尚北道聞慶市村落遭土石流襲擊，民宅崩壞。（美聯社）

    慶尚北道聞慶市村落遭土石流襲擊，民宅崩壞。（美聯社）

    忠清北道首府清州市也難逃水患，地下道內有19部車輛被洪水淹沒。（路透）

    忠清北道首府清州市也難逃水患，地下道內有19部車輛被洪水淹沒。（路透）

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