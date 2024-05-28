從冷戰幕後到前沿 美國駐芬蘭大使館歷史舞台轉型

從幕後英雄到前沿推動者，美國駐赫爾辛基大使館的使命轉變。（取自芬蘭外交部官網）

2024/05/28 12:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍聞網站《Breaking Defense》報導，2021年9月，美國駐赫爾辛基大使館的武官肯特上校（Colonel John Kent）協調了一場關鍵會議，讓時任美國參謀首長聯席會議主席米利將軍（Gen. Mark Milley）和俄羅斯總參謀吉拉西莫夫將軍（Gen. Valery Gerasimov）共聚一堂起。這場會議在芬蘭舉行，這不僅是偶然的選擇，而是因為赫爾辛基這座歷史悠久的中立城市在冷戰時期就扮演了舉足輕重的角色，曾舉辦了多場重要的美蘇對話，有助於避免了第三次世界大戰的爆發。

然而，俄羅斯對烏克蘭的入侵改變了芬蘭的中立立場，使其後來積極尋求加入北約組織，並引起了美國及國際社會的關注。這一轉變也導致了美國駐赫爾辛基大使館工作重心的轉移，從幕後推手走向了歐洲安全事務的前沿。

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過去，美芬之間的軍事合作從未間斷。從1990年代開始，芬蘭便決定採購美製F-18戰機，並最近宣布購買超過60架F-35戰機。眼下，美國駐赫爾辛基大使館積極推動美芬國防合作協議在芬蘭國會的批准，以進一步加強兩國的軍事合作。該協議於 2023 年 12 月簽署，將使兩國軍隊的關係更加緊密，包括可能在芬蘭預先部署美國軍備，美國已經或正在與所有北歐國家簽署國防合作協議。

美國駐芬蘭大使希奇（ Douglas Hickey）告訴《Breaking Defense》，這一協議的批准對芬蘭至關重要，因為它將加強兩國間的軍事合作，提高防範俄羅斯入侵的應變能力。他進一步指出，這一變化反映了美國駐赫爾辛基大使館使命的擴大和深化。

美國駐赫爾辛基大使館的二號人物、副使館首席代表（Deputy Chief of Mission）克拉夫特（Christopher Krafft）則在談到自己在2021年11月接受赫爾辛基副使職務時表示，當時並沒有想到自己將參與這些重要事務。他表示，過去赫爾辛基往往只是美國和蘇聯對話的場所，而如今則更注重加強美芬雙邊關係。

美國駐芬蘭大使館對此次轉變的評價保持謹慎樂觀，希望透過加強合作，進一步鞏固美芬之間的軍事聯盟，為歐洲安全作更多貢獻。「這是一個已經持續了 30 年的過程，但我想說它已經發生了變化，」希奇大使說。「範圍肯定改變了，對吧？」

2018年7月16日，時任美國總統川普和俄羅斯總統普廷在赫爾辛基等待會議開始。（法新社）

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