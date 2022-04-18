俄國警告芬蘭、瑞典不准入北約 專家點出這方面對普廷最傷

近日俄羅斯不斷警告芬蘭和瑞典，若加入北約將招致「後果」。圖為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2022/04/18 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕近日俄羅斯不斷警告芬蘭和瑞典，若加入北約將招致「後果」，對此，北約前政策規劃負責人、法國安全專家波蒂埃（Fabrice Pothier）分析，芬蘭與瑞典加入北約的計畫，對俄羅斯總統普廷造成最大的傷害將是在政治方面。

俄羅斯外交部16日警告，一旦芬蘭和瑞典加入美國為首的北大西洋公約組織（NATO）將招致「後果」；俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）14日也揚言，一旦瑞典、芬蘭加入北約，將在波羅的海部署核武，以確保俄國在該區域的安全。

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根據英國《每日快報》報導，受俄羅斯入侵烏克蘭影響，芬蘭與瑞典開始考慮加入北約，引發俄羅斯跳腳反對，對此波蒂埃表示，芬蘭與瑞典打算加入北約，對普廷傷害最大的是政治影響方面，「這在軍事上是件大事，但在政治上更是大事。普廷失去了兩個有價值的『中立』」國家」。

波蒂埃指出，儘管芬蘭與瑞典皆是「北歐防務合作」（NORDEFCO）與英國領導的遠征軍聯合部隊（JEF）的成員，但正式加入北約在軍事上帶來的好處也不容低估。他分析，芬蘭加入將大幅提升北約領土防禦，可增強陸地部隊的能力，「芬蘭也擁有F-35戰機，這一點也很重要」；至於瑞典加入則將給北約帶來規模不小的空軍和海軍。

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