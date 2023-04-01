川普遭大陪審團起訴的意義與可能發展

川普遭起訴的原因據信與他在二○一六年總統大選期間支付封口費給成人片女星「狂暴丹尼絲」（右）有關。（美聯社檔案照）

2023/04/01 05:30

Ｑ：川普遭起訴後會被公開逮捕嗎？

Ａ：川普曾在3月中旬宣稱自己會被捕，但說若他自首就不會被捕；檢方則表示，已聯繫川普的律師安排川普自首。匿名知情人士透露，川普將在美東時間4月4日14時15分出庭提審。由於檢辯雙方已事先協商，無論川普是被捕或自首，應不會上銬逮捕。

Ｑ：川普一旦遭拘留會怎樣？

Ａ：他會先被拍嫌犯大頭照與採指紋，之後的第一個法庭程序是曼哈頓法庭的傳訊聽證，即被告被帶上法庭接受正式指控並提出抗辯；屆時法官將決定川普是否需要支付保釋金，或是在候審期間遵守特定限制。川普可能會在負責總統維安的秘勤局人員陪同下出庭。

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Ｑ：川普自首後會在哪展開司法過程？

Ａ：通常是在警局，但被大陪審團起訴的被告被送到地方檢察官辦公室也不罕見。

Ｑ：川普會坐牢嗎？

Ａ：依其被控的罪名以及最終若被定罪的內容而定。倘若川普被控違反競選財務規定且遭定罪，依紐約州法最重將入獄4年，但此為輕度重罪，無犯罪紀錄者會被輕判；就算被重判，也不見得必定會坐牢。

Ｑ：川普2024年還能選總統嗎？

Ａ：美國憲法本文僅規定總統候選人需在美國出生、至少35歲與住在美國至少14年；憲法修正案則加上任期限制，以及遭到國會彈劾者喪失再次參選資格，此外並無其他規定。因此，犯罪前科與競選總統資格無關，就算川普遭起訴或定罪都無礙他競選。不過，目前美國並無被起訴者或遭定罪者競選總統的先例。

資料來源：綜合外電製表：編譯張沛元

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