為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普遭大陪審團起訴的意義與可能發展

    川普遭起訴的原因據信與他在二○一六年總統大選期間支付封口費給成人片女星「狂暴丹尼絲」（右）有關。（美聯社檔案照）

    川普遭起訴的原因據信與他在二○一六年總統大選期間支付封口費給成人片女星「狂暴丹尼絲」（右）有關。（美聯社檔案照）

    2023/04/01 05:30

    Ｑ：川普遭起訴後會被公開逮捕嗎？

    Ａ：川普曾在3月中旬宣稱自己會被捕，但說若他自首就不會被捕；檢方則表示，已聯繫川普的律師安排川普自首。匿名知情人士透露，川普將在美東時間4月4日14時15分出庭提審。由於檢辯雙方已事先協商，無論川普是被捕或自首，應不會上銬逮捕。

    Ｑ：川普一旦遭拘留會怎樣？

    Ａ：他會先被拍嫌犯大頭照與採指紋，之後的第一個法庭程序是曼哈頓法庭的傳訊聽證，即被告被帶上法庭接受正式指控並提出抗辯；屆時法官將決定川普是否需要支付保釋金，或是在候審期間遵守特定限制。川普可能會在負責總統維安的秘勤局人員陪同下出庭。

    Ｑ：川普自首後會在哪展開司法過程？

    Ａ：通常是在警局，但被大陪審團起訴的被告被送到地方檢察官辦公室也不罕見。

    Ｑ：川普會坐牢嗎？

    Ａ：依其被控的罪名以及最終若被定罪的內容而定。倘若川普被控違反競選財務規定且遭定罪，依紐約州法最重將入獄4年，但此為輕度重罪，無犯罪紀錄者會被輕判；就算被重判，也不見得必定會坐牢。

    Ｑ：川普2024年還能選總統嗎？

    Ａ：美國憲法本文僅規定總統候選人需在美國出生、至少35歲與住在美國至少14年；憲法修正案則加上任期限制，以及遭到國會彈劾者喪失再次參選資格，此外並無其他規定。因此，犯罪前科與競選總統資格無關，就算川普遭起訴或定罪都無礙他競選。不過，目前美國並無被起訴者或遭定罪者競選總統的先例。

    資料來源：綜合外電製表：編譯張沛元

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普2024回鍋白宮 添變數
    2023/04/01 05:30

    川普2024回鍋白宮 添變數
    共和黨砲口對外 挺川反川大團結
    2023/04/01 05:30

    共和黨砲口對外 挺川反川大團結

    小檜溪公園首排「合康檜邑」2-4房

    首選好宅適居的關鍵「潛力產業+品牌建商」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播