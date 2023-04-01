川普2024回鍋白宮 添變數

據信川普遭大陪審團起訴不至於影響他二○二四年回鍋白宮的選情。圖為一名川粉三月卅日在川普的佛州海湖莊園附近舉旗力挺川普。（法新社）

2023/04/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕分析家指出，川普遭大陪審團起訴不是他二○二四年回鍋白宮之路的阻礙，而是助力；本案無損川普的共和黨共主地位以及在共和黨選民間的高支持率，官方聚焦效果甚至有助於川普在黨內初選中脫穎而出，但能否讓他在全國大選中再次拿下總統寶座就難說。

控罪無法阻止參選總統

華盛頓郵報直言，儘管川普可能會創下美國史上首位遭起訴的總統候選人此一歷史性紀錄，但光是被控罪無法阻止川普參選總統。紐約法學院教授康明斯基就說，川普就算被定罪，也還是能照選不誤，因為美國憲法其實並未對參選總統的資格設定太多限制，「（美國）憲法沒有明文禁止遭起訴但尚未定罪，或甚至已被定罪者（參選總統）。」

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75％共和黨選民支持參選

儘管去年十一月期中選舉結果顯示川普號召力已大不如前，但諸多共和黨要人，包括據信會在黨內初選中與川普對上的佛羅里達州州長迪尚特，都幫川普喊冤。此外，日前民調顯示，川普若被起訴有五成七選民認為他就沒資格選總統，但高達七成五共和黨選民卻仍支持川普參選，另有高達九十三％共和黨選民與七成獨立選民認為，川普遭起訴主要出於政治動機。賓州民調專家馬丹納就說，川粉無論如何都會力挺川普到底，「我不覺得他（川普）被起訴必會讓他流失大量支持」。

路透分析，在共和黨內川普的核心支持者約佔廿五％到卅％，若要贏得黨內提名，他必須擴大支持基礎。但維吉尼亞大學政治中心主任薩巴托認為，不排除會有共和黨選民因川普遭起訴而改挺迪尚特或其他無官司纏身的共和黨人問鼎白宮，特別是若川普遭多重起訴，「這會開始成為一大問題。」

競選團隊以遭起訴為由募款

華爾街日報警告，那些因為川普卸任後的爭議而與之漸行漸遠的搖擺選民，可能會因川普被起訴而更進一步與之劃清界線，這對川普日後代表共和黨與可望尋求連任的拜登對決不利。川普扭轉頹勢的最大倚仗莫過於共和黨人，企圖藉由官司來煽動鐵桿川粉的怒火，這點從他已遭起訴但卻反咬一口，自稱遭體制打壓、受到政治迫害以及猛批起訴他的民主黨籍檢察官黨同伐異，可見一斑。此外，川普的競選團隊也以遭起訴為由募款，藉此籌措競選經費。

美國前總統川普三月卅日遭大陪審團起訴，為美國史上首位遭起訴的卸任元首以及可能成為美國史上首位遭起訴的總統候選人。（美聯社檔案照）

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