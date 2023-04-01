共和黨砲口對外 挺川反川大團結
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普因涉嫌在二○一六年總統大選前，向色情片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）支付風流韻事封口費，遭紐約曼哈頓大陪審團在三月卅日正式起訴。消息一出，共和黨內不分挺川或反川派，皆團結一致砲口對外，包括明年大選的三位潛在競爭對手，也都發聲譴責這是政治決定。分析指出，這反映川普在黨內仍極具分量，連對手也不敢輕忽其死忠選民的感受。
被視為川普爭取黨內總統提名最強對手的佛州州長迪尚特，在「推特」批評民主黨籍檢察官白艾榮（Alvin Bragg）為了攻擊政治對手而曲解法律，指川普被起訴「不符合美國行事原則」，「拿法律制度當武器遂行政治目的，完全顛覆了法治。」他還強調，鑑於當前情況有爭議，以及檢察官的政治背景，即使佛州當局收到引渡請求，也不會提供協助。
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另兩位黨內競爭對手、前副總統彭斯和參議員史考特也都聲援川普。因國會暴動事件而與川普決裂的彭斯更指出，美國頭一遭有前任總統因競選期間的財務問題被起訴，這對數百萬名美國人來說不外乎就是「政治起訴」，只會對國家帶來傷害，讓人民更加分裂。
國會共和黨人也不缺席。眾議院議長麥卡錫直指白艾榮干預總統大選、傷害國家，將神聖的司法制度當作武器來對付川普，美國人民不會容忍這種不公義，「眾院將對白艾榮及其濫權行為究責」。眾院共和黨團主席斯特凡尼克也稱起訴川普是「政治獵巫、美國黑暗的一天」，指責激進極左派無所不用其極地迫害拜登的主要政敵，以打壓美國人民的意志和聲音。
參議員克魯茲也抨擊民主黨對川普的仇視永無止境，這種政治迫害是前所未有的司法系統武器化，對法治將極具破壞性。共和黨全國委員會主席麥丹尼爾亦指司法制度已被當成政治工具，並痛批白艾榮埋頭於政治報復，公然濫權。