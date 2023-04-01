共和黨砲口對外 挺川反川大團結

美國聯邦眾議院議長麥卡錫批評，川普被起訴是政治決定，眾院將對負責起訴的檢察官究責。（美聯社）

2023/04/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普因涉嫌在二○一六年總統大選前，向色情片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）支付風流韻事封口費，遭紐約曼哈頓大陪審團在三月卅日正式起訴。消息一出，共和黨內不分挺川或反川派，皆團結一致砲口對外，包括明年大選的三位潛在競爭對手，也都發聲譴責這是政治決定。分析指出，這反映川普在黨內仍極具分量，連對手也不敢輕忽其死忠選民的感受。

被視為川普爭取黨內總統提名最強對手的佛州州長迪尚特，在「推特」批評民主黨籍檢察官白艾榮（Alvin Bragg）為了攻擊政治對手而曲解法律，指川普被起訴「不符合美國行事原則」，「拿法律制度當武器遂行政治目的，完全顛覆了法治。」他還強調，鑑於當前情況有爭議，以及檢察官的政治背景，即使佛州當局收到引渡請求，也不會提供協助。

請繼續往下閱讀...

另兩位黨內競爭對手、前副總統彭斯和參議員史考特也都聲援川普。因國會暴動事件而與川普決裂的彭斯更指出，美國頭一遭有前任總統因競選期間的財務問題被起訴，這對數百萬名美國人來說不外乎就是「政治起訴」，只會對國家帶來傷害，讓人民更加分裂。

國會共和黨人也不缺席。眾議院議長麥卡錫直指白艾榮干預總統大選、傷害國家，將神聖的司法制度當作武器來對付川普，美國人民不會容忍這種不公義，「眾院將對白艾榮及其濫權行為究責」。眾院共和黨團主席斯特凡尼克也稱起訴川普是「政治獵巫、美國黑暗的一天」，指責激進極左派無所不用其極地迫害拜登的主要政敵，以打壓美國人民的意志和聲音。

參議員克魯茲也抨擊民主黨對川普的仇視永無止境，這種政治迫害是前所未有的司法系統武器化，對法治將極具破壞性。共和黨全國委員會主席麥丹尼爾亦指司法制度已被當成政治工具，並痛批白艾榮埋頭於政治報復，公然濫權。

大批媒體記者三月卅日聚集在曼哈頓的一個大陪審團決定起訴川普後聚集約曼哈頓刑事法院外。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法