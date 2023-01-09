出書還不夠 哈利再上電視爆料

繼出版回憶錄大爆王室秘辛後，台灣時間九日凌晨播出的哈利王子（左）電視專訪，恐將再爆新料。圖為去年七月哈利與胞兄王儲威廉（右）出席亡母黛安娜王妃雕像的揭幕儀式。（法新社檔案照）

2023/01/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼稍早轟動一時的爆料回憶錄，英國時間八日晚間播出的國王查爾斯三世次子哈利王子的電視專訪，恐將再爆更多王室內幕，進一步重創哈利與查爾斯的父子情，以及他與王儲威廉王子的兄弟情。「週日泰晤士報」引述王室消息人士報導，查爾斯已完全將哈利排除在訂於五月六日舉行的加冕典禮規劃之外，即使哈利選擇出席，也只能以觀眾身分觀禮。

英媒︰查爾斯加冕禮 排除次子

由他人代筆的哈利回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）稍早因烏龍提早開賣以致內容外洩，書中描述大量哈利個人隱私，並披露王室秘辛，包括哈利曾為妻子梅根與胞兄威廉吵架，被威廉打倒在地等。英國獨立電視台（ITV）預定八日晚間九時（台灣時間九日清晨五時）首播的九十五分鐘哈利專訪，也有類似內容。

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預先曝光的專訪片段顯示，哈利聲稱威廉因梅根與他吵架並動手，「盛怒」的威廉要他還手，「但我選擇不要…我願意（與威廉）和解，但首先得要問責」。該專訪的錄製時間，早於哈利回憶錄內容提前曝光。

在被問到威廉對他的回憶錄會有何反應時，哈利說，威廉可能會有另一番完全不同的說詞。哈利表示，他仍深信君主制度，但不知道自己未來是否會在其中扮演任何角色。

英國王室並未公開回應哈利的回憶錄，首相蘇納克也不願評論，僅強調他「非常尊敬王室」。多家英國報紙八日引述消息人士的話說，哈利回憶錄對查爾斯與威廉傷害至深，但查爾斯仍想與次子重修舊好。「週日電訊報」說，查爾斯認為和解是唯一的解套之道；「週日泰晤士報」則引述威哈兄弟友人的話說，威廉對弟弟爆料感到「焦慮與傷心」。

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